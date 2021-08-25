İzcilerden örnek davranış

Haber: Yasin Bilgi

Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeye yardım eli uzatan Bolu Belediyesi’ne, Bolululardan yardım gelmeye devam ediyor. Bolu İzcileri Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, afet bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere Bolu Belediyesi’ne çok sayıda yatak, battaniye ve bir adet sahra çadırı bağışladı. Belediye ekipleri, Seyit Mahallesi’ndeki Mehmet Baysal İzci Evi’ne giderek, dernek yetkililerinden afetzedelere ulaştırılacak yardımları teslim aldı.

“EN GÜZEL ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEĞİNDEN EMİNİM”

Yardımlara ilişkin konuşan Bolu İzcileri Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ayla Şen, yaşanan sel felaketi sonrası dernek yönetimi olarak, afet bölgesine yardım gönderme kararı aldıklarını söyledi. Göndermek istedikleri yardımları da güvendikleri için Bolu Belediyesi’ne teslim ettiklerini söyleyen Şen, “Bu kararı alırken bizim belediyemizin bölgeye yaptığı yardımları göz önünde bulundurup, belediyemiz aracılığıyla göndermek istedik. Yardımlarımızın güvenli ellerde olduğunu bilerek, en güzel şekilde yardıma muhtaç kişilere teslim edileceğinden eminim.” ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Sözcüsü Rasim Özdemir de Bolu İzcileri Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ayla Şen ve dernek yönetimine yaptıkları yardımın çok anlamlı olduğunu söyleyerek, teşekkür etti.