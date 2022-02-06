İzcilere kuş yuvası hediye edildi

Haber: Ceylan Beykoz

Ev sahipliğini Bolu Orman İşletme Müdürü İbrahim Kantar'ın yaptığı ziyarette Kulüp Önderi Secaattin Demirbaş nezaretinde ki küçük izciler Orman Mühendisliği mesleği ile ilgili genel bilgiler aldılar. Mesleğimizin arazi çalışmalarının izcilik faaliyetleri ile benzerlikler taşıdığı ve yaz kış demeden özveriyle çalışmalar yapıldığı bilgisi aktarıldı.

Küçük izcilerden mesleğimiz hakkında sorulan sorular Abant Orman İşletme Şefi Avni Arslan tarafından yanıtlandı. Daha sonra küçük izcilere kuş yuvası ve çam sakızı çoban armağanı birer hediye takdim edildi. Etkinliğin sonunda topluca hatıra fotoğrafı çektirildi.