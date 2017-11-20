Haber: Semih Baykal

İçişleri Bakanlığı tarafından, kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetimde katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak, vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması amacıyla başlatılan İZDES projesi kapsamında ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “devleti temsil etmek, milletin gönlünü kazanmakla olur” ifadeleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı olarak valiliklerde başlattıkları ‘’vatandaş odaklı hizmet seferberliği’’ kapsamında, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erkan Kılıç, bakanlığın üst yöneticilerinden ve uzmanlardan oluşan 6’şar kişilik heyetle ilimize geldi. Ticaret Odasında gerçekleşen toplantı da konuşma yapan Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erkan Kılıç; “ Proje kapsamında 81 ili ziyaret edeceğiz. Bakanlığın kanunda tanımlı görevlerini ne kadar başarılı bir şekilde yerine getirip getiremediğini bizzat hizmet alan vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri ile görüşerek tespit etmeye çalışıyoruz” dedi.

“DÜNYANIN GÜNDEMİNDE OLAN BİR YÖNETİM ANLAYIŞI”

Konuşmasının devamında Kılıç, şunları söyledi; “Merkez ve taşra, İçişleri Bakanlığı ve Valilikler arasındaki bağlantıyı da bir şekilde vatandaş lehine gerçekleştirmek üzere İZDES projesini başlattık. Sayın Bakanımız bu projeye çok önem veriyor. Bizler de zaten yeni yönetim anlayışında yönetişim, karşılıklı yönetim konularına önem veriyoruz. Bu son derece önemli. Dünyanın gündeminde olan bir yönetim anlayışı" diye söyledi.

“BAŞARI, MEMNUNİYET DÜZEYİNİ ÖLÇMEYE ÇALIŞACAĞIZ”

Son olarak, Kılıç, şunları ifade etti; "Stratejiden uzman arkadaşlarımızla beraber gün boyunca İçişleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu hizmetlerin başarı, memnuniyet düzeyini ölçmeye çalışacağız. Sahadan almış olduğumuz değerli bilgileri de Bakanlığa götürerek, 'yapabileceklerimiz, eksik olan hususlar veya memnuniyet düzeyini nasıl arttırabiliriz' konularında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Birlikte yönetim, katılımcı yönetim anlamında İZDES projemizin ikinci etabını Bolu'da başlatmış oluyoruz. Bu projenin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.