‘İzdüşüm’ köşesi 1 yıldır sensiz



Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’da uzun yıllar eğitim alanında görev yaptıktan sonra kendisini vakıf ve derneklerde toplumsal hizmetlere adayan, İzzet Baysal’ı kendine örnek edinmiş, Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Genel Sekreteri, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Namdar’ın bugün aramızdan ayrılışından tam bir sene geçti. Gazetemizde “İZDÜŞÜM” adlı köşesiyle yıllarca okurlarına köşe yazısı yazdı.

4 yıl önce düzenlenenVefa Gecesi programında(Merhum) emekli Öğretmen Mustafa Namdar, “Yaşam bir bisiklet gibidir, pedala bastıkça devam edersiniz. Ben, teker patlayıncaya kadar, pedala basmaya devam edeceğim” diye konuşmuştu. Yaşadığı sürenin bir anını bile boşa geçirmeden sürekli üreten, Mustafa Namdar Hoca hiç durmadan pedal çevirerek sürdürdüğü dolu dolu yaşamına bir yıl önce bugün son noktayı koyarak okurlarına ve bizlere veda etti.

Olay Gündem Gazetesi Ailesi olarak merhum Mustafa Namdar hocamızı saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.