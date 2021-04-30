İzin belgeleri online olarak alınabilecek!

Haber: Aysun Beykoz

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliklerine "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge gönderdi. Bakanlık tarafından gönderilen genelgede, muafiyet kapsamında bulunan iş yeri, fabrika ve imalathanelerde çalışanların, çalışma izin belgesinin e-devlet üzerinden alınabileceğini duyuruldu. Ayrıca, tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışan ve e-Devlet kapısında oluşan yoğunluk nedeniyle sisteme erişimde güçlük yaşayan vatandaşların endişe ve acele etmelerine gerek olmadığı kaydedildi.

“HER TÜRLÜ TEDBİRİMİZİ ALDIK”

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar aktarıldı: İlgili iş yerleri tarafından düzenlenmiş olan mevcut görev belgeleri, 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00’e kadar geçerli olacak. Ayrıca e-başvuru sistemine erişim güçlüğü yaşanması halinde ekteki form manuel olarak doldurulup çalışan ve iş yeri, firma yetkilisi tarafından imzalanarak görev belgesi kullanılabilecek.

Bakanlığın gönderdiği genelge kapsamında, ayrıca kimsenin mağduriyet yaşamaması ve muafiyetlerin kötüye kullanılmaması için her türlü tedbiri aldıklarına da vurgu yapıldı.