İzmir Fuarı'nda Gerede rüzgârı esti

Haber: Ceylan Beykoz

Dünyayı İzmir'de buluşturan, 43 ülke ve 36 ilden gelen bin 300'e yakın katılımcının bulunduğu fuar bu yıl 15. kez kapılarını açtı. Gerede Belediyesi BAKAB çatısı altında tanıtım gerçekleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuarı'nda içinde Gerede’nin de yer aldığı Batı Karadeniz Bölgesini, Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) temsil etti. Gerede Belediyesi’nin yer aldığı stant katılımcıların ilgi odağı oldu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Düzce Belediye Başkanı ve Bakab Başkanı Faruk Özlü ve yüzlerce misafir Gerede standını ziyaret ettiler.

Gerede Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli; Gerede Belediyesi adına stant açarak ziyaretçilerini ağırladı, Gerede Belediyesi, Gerede için hazırlanan tanıtım CD’lerinin yanı sıra Gerede’yi birçok yönüyle tanıtan özel broşürler hazırlayarak, fuara gelenlerin dikkatini Gerede’ye çekecek. Ayrıca, özel tasarımlı kutusuyla ikramlık Coğrafi İşaretli şak şak helvasının yer alacağı stantta Coğrafi İşaretli Gerede Keşi, Deri Halı ve Deri Tablolar, Deri Kemer, Bakır El Yapımı Eşyalar da tanıtım için yerini aldı. Ziyaretçilere Yaz ve Kış Turizminden bahseden Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli; daha önceden Gerede’ye gelen ve hiç gelmeyen ziyaretçileri ilçeye davet ettiler. Ziyaretçiler ilçenin tanıtımından memnun kalarak doğa harikası Gerede’yi mutlaka ziyaret edeceklerini belirttiler.

Ayrıca İzmir’de yaşayan Gerede’lilerde fuarda Gerede’nin temsil edilmesinden dolayı duydukları memnuniyeti ve mutluluğu Belediye Başkanı Mustafa Allar’ı cep telefonuyla arayarak ilettiler.