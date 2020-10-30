İzmir’de büyük deprem

Haber:Erdal Tanrıverdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kendilerine henüz ulaşan can kaybı bilgisi bulunmadığını belirterek, "Şiddetli bir deprem oldu. Kriz merkezine geçeceğiz. Gelen bilgiler neyse detaylı şekilde aktaracağız." dedi. Deprem sonrası, polis telsizinden de özellikle Bornova ve Bayraklı ilçelerinde bazı binaların hasar gördüğü yönünde anonslar geçti. Kent genelindeki bazı binalarda oluşan çatlaklar nedeniyle bazı vatandaşlar binaları tahliye ediyor.

BOLU’DAN EKİP GİDECEK

Deprem sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, birim müdürlerini acil olarak topladı. Gerçekleştirilen toplantı sonucunda bir ekip oluşturularak İzmir’e desteğe gönderileceği belirtildi.

Öte yandan Bolu Valiliği tarafından da AFAD ve UMKE ekiplerinin de gerektiği takdirde İzmir’e gönderileceği düşünülüyor.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: 6 BİNANIN YIKILDIĞI İHBARI GELDİ

İçişleri Bakanı Soylu, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla'da binalarda ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir" açıklamasında bulundu.

Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Deprem İstanbul ve Trakya'da da hissedildi

İstanbul'da kent genelinde hissedilen deprem sonrası bazı vatandaşlar dışarı çıktı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da paylaşımında, "Ege ve Marmara Bölgelerinde hissedilen depremde hiçbir vatandaşımızın zarar görmemiş olmasını temenni ediyor, etkilenen yerlerdeki vatandaşlarımızla geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum." değerlendirmesini yaptı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşandı. Yetkililer, Trakya illerinde deprem nedeniyle kendilerine iletilen bir olumsuzluğun olmadığını belirtti.

Ege Denizi'nde 6 artçı sarsıntı oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin ardından, saat 15.01 itibarıyla büyüklükleri 4,1 ila 4,8 arasında değişen 6 artçı sarsıntı yaşandı.