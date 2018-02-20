HABER : ESRA ÖZTÜRK

Gri betona,Doların yeşiline karşı Doğanın yeşilini tercih eden Bolulular, sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, yanan ormanlık alanda çocuk, genç,yaşlı geniş bir katılımla hem fidanlarını diktiler hem de piknik yapma, doğayla buluşma, bol oksijen alma fırsatı buldular.Artık bizim de İzmir’de dikili bir ağacımız var diyen Bolulular “Köroğlu’nun Torunları her yerde; yeşile ve doğaya sevdalı yaşamaya devam ediyor” diyerek fidanlarını bir bir ektiler.