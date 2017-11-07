İzmit Belediyesi’nin Biriz ekibi tarafından Yedigöller Milli Parkı’na düzenlenen günübirlik geziye belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan 72 kişi katıldı. Sabah erken saatlerde yol çıkan İzmit Belediyesi çalışanları Yedigöller’de araçlardan inip yayan olarak Sazlıgöl, İncegöl, Küçükgöl, Deringöl, Büyükgöl, Kurugöl ve Seringöl’ü gezdiler.Belediye yetkilileri, bu tür etkinliklerin çalışanlar arasındaki dostluk ve dayanışmayı daha da güçlendirdiğini belirterek, ”Bizlere böylesine bir imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a çok teşekkür ederiz” dediler.