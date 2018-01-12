HABER:Gönül Olutürk

Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü'nün de hazır bulunduğu ziyarette çalışmaları hakkında Başkan Doğan'a bilgi veren Dernek Başkanı Yel, desteklerinden dolayı da teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Doğan, STK'lara verdiği önemin altını çizerek, 3,5 yıl görev yaptığı Gerede'nin kendisi için ayrı bir önem arz ettiğini belirtti.

Ziyaretin kendisini geçmişe götürdüğünü belirten Başkan Doğan, "3,5 yıl Gerede'de çocuk hekimi ve hastane yöneticisi olarak görev yaptık. Havasını soluyup, ekmeğinden yedik, suyundan içtik. Bu vesileyle biraz da Geredeli sayılırız. Orada güzel hizmetlerimiz ve hatıralarımız oldu. Orada ki Geredeli hemşerilerimizle yakın diyaloglar içerisindeyiz. Oraya da bir vefa borcumuz var. Her ne kadar hizmet için bulunsak da o topraklarda 3,5 yıl yaşadık. Bu anlamda da kardeş Belediye olmasını arzuladık. Kardeşliğimizin getireceği dostluk, sevgi dışında da avantajlarımız olacaktır" diyerek dernek yöneticilerine çalışmalarına başarılar diledi.