İzni olmadan yola çıkanlara ceza

Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı, sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü. Sadece kargo şirketlerine ait araçların kullandığı Bolu Dağı'nda Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kısıtlamaya uymayanlar üzerinde denetim gerçekleştirdi. Saat 20.00 itibari ile başlayan denetimlerde belgesi olan sürücüler trafik yönünden denetim yapılırken, belgesi olmayan sürücü ve araç içerisinde ki yolculara cezai işlem uygulandı. Yaklaşık 2 saat içinde yüzlerce kamyon ve aracı denetleyen ekipler 4 araç sürücüsü ve araçlarda yolcu olarak bulunan 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasında sokağa çıkmalarından dolayı 3.150 liradan toplam 18 bin 900 lira cezai işlem uygulandı.