İzolasyon hastanesi kuruluyor

Haber: Aysun Beykoz

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu, Bolu’da çalışmalarını hızla sürdürüyor. Alınan kararlar kapsamında vaka sayısının artmasının önüne geçmesi hedeflenirken, İl Sağlık Müdürlüğü de diğer yandan ek çalışmalar yaparak koronavirüse karşı mücadele ediyor. Kentteki her nokta dezenfekte edilirken, sosyal mesafe ve temas konusunda vatandaşlar sık sık uyarılıyor.

FİZİK TEDAVİ HASTANESİ İZOLASYON HASTANESİ OLACAK

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ise yeni bir önlem için ilk adımlar atıldı. Üst düzey şüphe taşıyan vatandaşların, diğer insanlarla temaslarının önüne geçmek adına İl Sağlık Müdürlüğü yönetimi, izolasyon hastanesi fikrini hayata geçiriyor. Karacasu’da bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne bağlı Fizik Tedavi Hastanesi’nin yeni açılan binasını boşaltan İl Sağlık Müdürlüğü yönetimi, burada ayrılan 70 odayı üst düzey şüphe taşıyan hastaların izolasyonu için kullanacak. Virüsün kuluçka süresi boyunca burada kalacak olan vatandaşlar, testlerinin pozitif çıkması durumunda tedavi altına alınacak.