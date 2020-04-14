İzolasyon hastanesine havlu bağışı

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalara destek vermek isteyen Bolu Ülkü Ocakları, izolasyon hastanesi olarak belirlenen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine hastaların kullanımı için havlu takımı bağışında bulundu.

“GEREĞİNİ YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Açıklamalarda bulunan Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgül, “Bolu Ülkü Ocakları olarak Bolu Fizik Tedavi Hastanemizde hastalarımızın ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 1000 adet banyo ve baş havlu takımı hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla ulaştırılmıştır. Gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımızın her türlü sıkıntı ve ihtiyaçlarında Ülkü Ocakları olarak her daim yanlarında olduğumuzu söyledik ve gereğini yapmaya devam ediyoruz. Bu süreçte bizlere destek olan tüm gönüldaşlarımıza teşekkür eder, sağlık personelimize de başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.