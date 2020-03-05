Haber: BMA

İlimizin manevi babası büyük hayırsever İzzet Baysal’ın vefatının 20. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bu gün Bolu’muzun kıymetli değeri, Bolu’nun manevi babası İzzet Baysal Babamızın vefatının 20. Yıl dönümünde kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz. İzzet Babamızın kalbi Bolu ile atmış, Bolu ile yaşamış ve kurduğu vakıfla yaşamaya devam etmektedir. Bolu bu gün ileriye doğru gitmişse, bu sizin Bolu halkına sağladığınız bağış ve bu bağışı Bolu yararına kullanmak üzere kurulan İzzet Baysal Vakfı sayesinde gerçekleşmiştir. Bu gün Bolu eğitim ve sağlık alanında müreffeh bir şehir ise bu sizin sayenizdedir. Bolu’da yaşayan her vatandaş sizin kıymetli hayırlarınızdan mutlaka eğitim ve sağlık alanında yararlanmış ve sizlere hayır dua etmektedir. Bizler Bolu’nun evlatları olarak sizlerin emanetinize sahip çıkmaya devam ediyoruz. İzzet Baba emanetin emin ellerdedir. Daha iyi bir memleket hayaliyle Bolumuza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bolu halkı size minnettardır. Bolu sizi hiçbir zaman unutmayacak rahmet ve minnet ile anmaya devam edecektir. Ruhunuz şad, mekânınız cennet olsun.”