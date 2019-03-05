İzzet Baba’yı andık

Haber: C. Kutay Aykan

Kurduğu vakıf aracılığıyla ilimiz Bolu’ya yüzlerce eser kazandıran, ilimizin kalkınmasında en büyük paya sahip, Bolu’muzun babası, büyük hayırsever iş adamı İzzet Baysal, ebediyete intikalinin 19. yıldönümünde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi’nde bulunan Anıt Mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu İl Jandarma Komutanı J.Albay Nadir Çelik, Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman’ın yanı sıra İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri, İl ve İlçe Belediye Başkanları, siyasi parti Belediye Başkan Adayları, siyasi parti il başkanları, STK başkanları, akademisyenler ve binlerce öğrenci katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, “Tüm Türkiye’nin gönlünde sevgiyle saygıyla yer etmiş, örnek insan, üniversitemizin kurucusu İzzet Baysal’ı 19 yıl önce bugün 5 Mart 2000 tarihinde kaybettik. Aradan geçen her yıl ona olan hasret ve minnetimizi artırmaktadır. Bu kampüste varlığını her zaman aramızda hissettiğimiz İzzet Baysal ‘En büyük eserim üniversitedir’ demiştir. Biliyoruz ki üniversite olarak ona teşekkür etmek, onun eserlerine sahip çıkmak, bilimin aydınlatmış olduğu yolda ilerlemekle mümkündür” dedi.

Rektör Alişarlı’nın ardından konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise şunları söyledi: “İzzet Baysal sağlıklı ve eğitimli insan yetişmesi için bütün gücünü vakfetmiş. Ve bu yaptığı çalışmayla bir defa şehirle bütünleşmiş, onun için şehre onun ismini vermişiz. Bu ülkeyle bütünleşiyor, zaman içinde inşallah insanlık alemiyle bütünleşeceğini inanıyoruz. Aramızdan ayrılalı 19 yıl geçmesine rağmen hala içimizde. İçimizde olmasını sağlayan da ailenin şu an vakfı yöneten başkanı ve mütevelli heyeti üyeleri. Allah böyle vakıf insanlarını ülkemizin her iline nasip etsin, hatta İslam alemine, insanlık alemine bu tür insanları vakfetsin diyor, Allah gani gani rahmet eylesin diyorum.”

Son olarak konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, konuşmasında, “Merhum İzzet Baysal beyefendiyi vefatının 19. yıldönümünde bir kez daha şükranla rahmetle yad ediyoruz. Şeyh Edebali’nin deyimiyle ‘İnsanlar vardır sabah ezanında doğarlar, akşam ezanında ölürler. Yine insanlar vardır yaptıklarıyla, uyguladıklarıyla, bıraktıklarıyla kıyamet boyunca yaşar giderler.’ Esas bulundukları yere perspektif veren, bulundukları yere ışık olan, vizyon gösteren, örnek olan insanlar öldükten sonra da yaşamaya devam ederler. Bugün burada içinde bulunduğumuz müessese, bu içerisinde bulunduğumuz güzide toplum, bu ilgi, bu alaka aslında İzzet Baysal beyefendinin ne olduğunu açıkça söylüyor. İzzet Baysal beyefendi hem ülkemizde hem ilimizde bir markadır bir duayendir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bolu Müftüsü Orhan Genç’in okuduğu dua sonrası protokol ve vatandaşların İzzet Baysal Anıt Mezarı’na karanfil ve çiçek bırakmasıyla program Anıt Mezar programı sona erdi. Anıt Mezardaki programın ardından törene katılanlar Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonundaki programa geçti. Salon programında ilk olarak İzzet Baysal Vakfı Sekreteri Mustafa Yaman tarafından vakıf adına sunum yaptı. Sunumun ardından “Yöneticilerin Dilinden İzzet Baysal” adlı kısa belgesel katılımcılara izletildi. Programda son olarak ise İzzet Baysal Vakfı tarafından uluslararası yayın yapan öğretim elemanlarına verilen ödüllerin takdimi protokol tarafından yapıldı.