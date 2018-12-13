Haber: Esra Öztürk

İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, Bolu’ya gelerek okul ziyaretleri yaptı. İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal’a ziyaretinde Eşi Solmaz Baysal, İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri Yaşar Eyüboğlu, Muhabbet Koç ve Mustafa Yaman eşlik etti.

KUPA AHMET BAYSAL´IN ELLERİNDE

Okul ziyaretlerinde ilk olarak 24 Kasım’da açılışı yapılan İzzet Baysal Ortaokulu’na giden Ahmet Baysal’ı burada Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Kunuk ve Okul Müdürü Mustafa Çilkara karşıladı. İzzet Baysal Ortaokulu’nu gezen Ahmet Baysal, fen laboratuvarları, resim ve müzik atölyeleri, Z kütüphane ve zeka oyunları odasına girerek öğretmen ve öğrencilerle tanıştı. Öğrencileri dersliklerinde ziyaret eden Ahmet Baysal öğrencilere derslerinde başarı dileklerinde bulundu. Öğrenciler Ahmet amcalarına yoğun ilgi göstererek yeni okullarına kazandırdıkları ilk kupayı hediye etmek istediler. Öğrencilerin kısa sürede başarılar elde etmesini takdir eden Ahmet Baysal hediyeyi kibarca geri çevirdi. Kupanın okulun ilk kupası olduğunu, okulda kalması gerektiğini söyledi.

“İZZET BABA’YI ÇOCUKLARIMIZA İYİ EĞİTİM VERMENİZ MEMNUN EDECEKTİR”

Okul öğretmenleriyle de buluşan Ahmet Baysal, vakfın çalışmaları, amacı ve yönetimi üzerine bilgilendirmede bulunarak “Daha önce farklı okullarda görev yaptınız. Buraya 3 ortaokuldan gelen öğretmenlerimiz oldu. Çocuklarımıza gereken eğitimi vermeniz İzzet Baba’yı memnun edecek tek şeydi. Okulun açılış gününde böyle bir toplantı yapma imkanım olmadığı için gezmek istemedim. Size iyi çalışmalar dilemek için geldim. Bugün gördüm işte bir şiir yarışması bir de hokey turnuvasında kupa kazanılmış tebrik ederim. Biliyorsunuz her 11 Mayıs’ta, şükran günlerinde, şiir kompozisyon, resim yarışmaları düzenleniyor. O yarışmalarda ödül alanlar arasında sizin okulunuzu da görmek isterim” diye konuştu.

“VAKFIN DESTEĞİNİ EN İYİ BİZ BOLULULAR BİLİYORUZ”

Milli Eğitim Müdür Vekil İbrahim Kunuk ise yaptığı konuşmada, “Biz Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her zaman vakfın desteğini alıyoruz. Bunu en iyi biz Bolulular biliyoruz. Desteğinden dolayı İzzet Baysal Vakfı’na ne kadar teşekkür etsek azdır. Okulumuz 4 Nisan’da bize teslim edildi. Bugün yaklaşık 750 öğrencimiz okulumuzun tüm imkanlarından yararlanarak en iyi şekilde eğitim alıyor” ifadelerini kullandı.

EMBAL ÖĞRETMENLERİNİ TEBRİK ETTİ

İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal ve Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Kunuk İzzet Baysal Ortaokulu ziyaretinin akabinde Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesini ziyaret etti. Okul Müdürü Yusuf Şenocak, öğretmenler ve öğrenciler Ahmet Baysal’ı çiçeklerle karşıladı. 24 Kasım öğretmenler günü programını düzenleyen Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi öğretmenlerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Ahmet Baysal, burada öğretmenlerle bir toplantı gerçekleştirdi.

Ahmet Baysal’ın son durağı Güzel Sanatlar Lisesi oldu. Burada Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Kunuk ve Okul Müdürü Cemal Güney ile birlikte yeni yapılan okul pansiyonunu gezerek incelemelerde bulundu.