“İzzet Baysal Ailesine yapılmış bir saygısızlıktır”

Haber: Birol Ertunç

Bolu Belediye Meclisi Ekim ayı toplantılarında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi adının Ahmet Baysal Kültür Merkezi olarak değiştirilmesi gündeme geldi. Mecliste Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın isim isim oylama yaparak görüş aldığı konu yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine kabul edilmedi. Kamuoyunda tartışmalara sebep olan konu sonrası AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı ve Belediye Meclis Üyeleri de katıldı. Toplantıda isim değişikliği ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Doğanay, “Dün akşam Bolu Belediye Meclisinde yaşanan bir talihsizlik mi desek adını ne koyarsak… Daha doğrusu İzzet Baysal Ailesine, Bolu’nun manevi babası İzzet Baysal Babamızı ve Ahmet Amcamızı ilgilendiren konu üzerine Bolu Belediyesinin dün akşam gerçekleşen oturumunda üzülerek gördük ki Ahmet Baysal amcamızı hala siyasi malzeme olarak kullanmak istemektedirler. Üzüntümüzün öncelikle başlıca sebebi bu” dedi.

“İZZET BAYSAL AİLESİNE YAPILMIŞ BİR SAYGISIZLIKTIR”

Bolu Belediye Meclisi Ekim ayı oturumunda Cumhuriyet Halk Partili üye tarafından verilen Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi adını Ahmet Baysal olarak değiştirelim önergesi ve akabinde bu önergenin oylamasının isim isim okunarak yapılmasının Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın acziyeti olduğunu belirten Nurettin Doğanay açıklamasında ayrıca, “15 yıl boyunca Bolu Belediyesini yöneten AK Parti mensubu yönetim hiçbir zaman ‘Uğur Mumcu Parkının ismini değiştirelim, İsmet Paşa Caddesinin ismini değiştirelim’ gibi hiçbir aciz davranış içerisinde olmamıştır. Biz Bolumuzun ortak değeri olan Ahmet Baysal amcamızın ismini kullanarak şark kurnazlığı içinde Bolu halkı ile karşı karşıya getirmek isteyenler şunu bilmiyorlar ki AK Partililerin ne İzzet Baysal Babamıza ne de Ahmet Baysal Amcamıza olan sevgilerini hiç kimse test edemez. Çünkü AK Parti ailesi olarak Tanju Özcan gibi, Bolu Belediye Başkanının yapmış olduğu olay gibi hiçbir zaman böyle bir basitliğin içerisine girmedik, girmeyeceğiz. Biz AK Partinin 15 yıllık Bolu Belediye Başkanlığı döneminde Ahmet Baysal Amcamızın ismini Sümer Mahallesinde bir bulvara verdik. Bunu başlatanlardan bir tanesiyiz aynı zamanda. Dolayısıyla dünya bir ateş çemberinin içerisinde, birileri de aynı zamanda Türkiye ile uğraşırken ülkeyi kutuplaştırmaya getirmenin, Bolu’da yaşayanları kutuplaştırmanın, bu noktadan hareket etmenin hiç kimsenin bu şekilde hareket etmeye hakkı yoktur. Ki Bolu Belediye Başkanıysa ki bu Bolu Belediye Başkanı ‘Tüm Boluluların Belediye Başkanı olacağım’ diyerek yola çıkan ve sağcısıyla solcusuyla Bolu’da yaşayan her kesimden oy alaraktan Bolu Belediye Başkanı olan Sayın Tanju Özcan’ın bir teklif üzerine Necip Fazıl Kısakürek ismini kaldırılarak yerine Ahmet Baysal isminin verilmesinin mecliste kişi kişi oylamaya sunulmasının, hangi düşünceyle hangi kafa yapısıyla yapıldığını anlamakta özellikle zorluk çektiğimi belirtmek istiyorum. Dün biz Uğur Mumcu Parkının ismi değişsin diye teklifte bulunmadık, dün biz İsmet Paşa Caddesinin ismi değişsin diye bir teklifte bulunmadık. Dolayısıyla Ahmet Baysal isminin mecliste oylatılmasının öncelikle İzzet Baysal Ailesine, Bolu’nun Manevi Babası olan İzzet Baysal Ailesine başlı başına yapılmış bir saygısızlıktır. Biliyorum ki, inanıyorum ki Ahmet Amcayı da üzmüştür. Eğer ki Bolu Belediye Başkanı Ahmet Amcaya şu teklifi yapsa ‘ben Necip Fazıl Kısakürek’in ismini kaldırıp oraya sizin ismini vereceğim’ dese benim bildiğim Ahmet Amca buna karşı çıkar” ifadelerini kullandı.

“AHMET AMCANIN İSMİ EN İYİ YERDE OLMALIDIR”

Doğanay açıklamasının devamında ise şunları söyledi: “Biz 7 aylık Bolu Belediye Başkanlığı sürecine baktığımız zaman artık bu boş işlerle uğraşmak yerine Bolu’nun sorunlarını konuşmak, Bolu’nun sorunlarını tartışmak, Bolu’nun 7 aydır çözülemeyen çöp sorununu çözmek, aynı zamanda AK Parti iktidarı döneminde dağlar delinerek 3 kilometrelik tünel yapılarak Bolu’ya Karadere sularını Bolu halkına içirmek için o tünel delindikten sonra o tünelin içinin beton işini yapmasını beklemekteyiz. Ama görüyoruz ki sadece AK Parti iktidarı döneminde yapılan sadece ve sadece bizim açtığımız yollara asfalt dökmenin dışında, AK Parti döneminde yapılan binalara isim vermenin dışında yaptıkları başka hiçbir şey yok. Ahmet Amcanın ismi en iyi yerde olmalıdır. Ama yapın bir kültür merkezi, yapın bir şehir stadyumu adını istediği yere verelim. İcraat yapmadan, hiçbir şey yapmadan, vaat ettiğiniz hiçbir projeyi yapmadan böyle şark kurnazlığı siyaseti yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Burada Bolu’nun tüm sivil toplum örgütlerine de aynı zamanda görev düşmektedir. Bu son zamanların, son yılların en büyük acziyetidir. İzzet Baysal ismini bu şekilde mecliste oylamaya sokmak, bu bir acziyettir. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Ben öncelikle İzzet Baysal Ailesi adına üzüntülerimi buradan paylaşmak istiyorum. Bu doğru bir yaklaşım değildir.”

“TANJU BEYİN DAHA FAZLA DİKKAT ETMESİ LAZIM”

“Biz kucaklayıcı olacaksak şunu yapmalıyız arkadaşlar” diyen Doğanay açıklamasında, “Necip Fazıl da bizim Nazım Hikmet de bizim Uğur Mumcu da bizim Sabahattin Ali’si de bizim Sezai Karakoç’u da bizim. Toplumun tüm değerleri bunlar, biz bu değerlerin hepsini sahiplenirsek işte o zaman güçlü oluruz. O zaman hep birlikte gerçekten Türkiye oluruz. Dolayısıyla bunlara dikkat etmemiz lazım. Hele ki buna Belediye Başkanı sıfatıyla Tanju Beyin daha fazla dikkat etmesi lazım. Böyle bir oylamayı zinhar doğru bulmamaktayım, yanlış bulmaktayım ve bunların tekrarlanmamasını… Çünkü İzzet Baysal Ailesini bunun yaraladığını düşünüyorum. Dün akşam da tüm Bolu kamuoyuna baktığımız zamanda bunun bu şekilde olduğunu hep birlikte gördük. İzzet Baysal ismi en son tartışılacak konudur. Bolu’nun manevi babasıdır, bundan da herkes uzak dursun. Eserini yap, ortaya çıkar ve gereğini yap. İsmini de verelim, hep beraber destekleyelim. Ama gördüğümüz kadarıyla sadece bizim AK Parti iktidarı döneminde yaptığımız işlere isim vermekle meşgul iken burada da şark kurnazlığı yapılmak isteniyor. Bunu da doğru bulmadığımı sizlerle paylaşmak istedim” dedi.

“BÖYLE BİR ŞEY YAPMADIK”

Cumhur İttifakı olarak Ahmet Baysal ismine red vermediklerini belirten Doğanay son olarak ise, “Bunun da özellikle bilinmesini istedik. Böyle bir şey yapmadık. Biz Necip Fazıl Kısakürek isminin kaldırılarak yerine böyle bir şey olmasının doğru olmadığını söyledik” diye konuştu.