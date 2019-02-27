İzzet Baysal anma programı belli oldu

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Haber: Gönül Olutürk
Bolu'nun mimarı büyük hayırsever iş adamı İzzet Baysal'ın aramızdan ayrılışının 19. yılında her yıl olduğu gibi mezarı başında anma programı düzenlenecek. 5 Mart Salı günü İzzet Baysal’ın Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsünde bulunan Anıt Mezarında düzenlenecek programın detayları belli oldu.
ANIT MEZAR PROGRAMI
14.00 KONUŞMALAR
Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI / (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü)
Alaaddin YILMAZ / (Bolu Belediye Başkanı)
Ahmet ÜMİT / (Bolu Valisi)
Hatim Duası
Orhan GENÇ / (Bolu Müftüsü )
Yer: Anıt Mezar (Gölköy Kampüsü)
SALON PROGRAMI
*İzzet Baysal Vakfı Sunumu / Mustafa YAMAN
*Kısa Belgesel Gösterimi “Yöneticilerin Dilinden İzzet BAYSAL”
Kurucu Rektör Prof. Dr. Kemal GÜÇLÜOL
*İzzet Baysal Vakfı tarafından Uluslararası Yayın Yapan
Öğretim Elemanlarına Verilen Ödüllerin Takdimi
Yer: İzzet Baysal Tıp Fak. Morfoloji Binası Konferans Salonu
TARİH: 5 MART 2019 SALI – SAAT: 14.00
Not: Saat 13.00’te Belediye Meydanı, Siteler Camii, Meslek Yüksekokulu ve Kalıcı Konutlar Camii önünden kampüse araç kaldırılacaktır.
Hava koşulları uygun olmadığı takdirde, Anıtmezar’da sadece dua yapılacak, konuşmalar salona alınacaktır.