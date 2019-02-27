İzzet Baysal anma programı belli oldu

Aramızdan ayrılışının 19. yıldönümünde Bolu’nun babası büyük hayırsever İzzet Baysal, bir dizi törenle anılac

İzzet Baysal anma programı belli oldu

ak.

Haber: Gönül Olutürk

Bolu'nun mimarı büyük hayırsever iş adamı İzzet Baysal'ın aramızdan ayrılışının 19. yılında her yıl olduğu gibi mezarı başında anma programı düzenlenecek. 5 Mart Salı günü İzzet Baysal’ın Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsünde bulunan Anıt Mezarında düzenlenecek programın detayları belli oldu.

ANIT MEZAR PROGRAMI

14.00 KONUŞMALAR

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI / (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü)

Alaaddin YILMAZ / (Bolu Belediye Başkanı)

Ahmet ÜMİT / (Bolu Valisi)

Hatim Duası

Orhan GENÇ / (Bolu Müftüsü )

Yer: Anıt Mezar (Gölköy Kampüsü)

SALON PROGRAMI

*İzzet Baysal Vakfı Sunumu / Mustafa YAMAN

*Kısa Belgesel Gösterimi “Yöneticilerin Dilinden İzzet BAYSAL”

Kurucu Rektör Prof. Dr. Kemal GÜÇLÜOL

*İzzet Baysal Vakfı tarafından Uluslararası Yayın Yapan

Öğretim Elemanlarına Verilen Ödüllerin Takdimi

Yer: İzzet Baysal Tıp Fak. Morfoloji Binası Konferans Salonu

TARİH: 5 MART 2019 SALI – SAAT: 14.00

Not: Saat 13.00’te Belediye Meydanı, Siteler Camii, Meslek Yüksekokulu ve Kalıcı Konutlar Camii önünden kampüse araç kaldırılacaktır.

Hava koşulları uygun olmadığı takdirde, Anıtmezar’da sadece dua yapılacak, konuşmalar salona alınacaktır.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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