İzzet Baysal anma programı belli oldu

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Haber: Gönül Olutürk

Bolu'nun mimarı büyük hayırsever iş adamı İzzet Baysal'ın aramızdan ayrılışının 19. yılında her yıl olduğu gibi mezarı başında anma programı düzenlenecek. 5 Mart Salı günü İzzet Baysal’ın Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsünde bulunan Anıt Mezarında düzenlenecek programın detayları belli oldu.

ANIT MEZAR PROGRAMI

14.00 KONUŞMALAR

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI / (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü)

Alaaddin YILMAZ / (Bolu Belediye Başkanı)

Ahmet ÜMİT / (Bolu Valisi)

Hatim Duası

Orhan GENÇ / (Bolu Müftüsü )

Yer: Anıt Mezar (Gölköy Kampüsü)

SALON PROGRAMI

*İzzet Baysal Vakfı Sunumu / Mustafa YAMAN

*Kısa Belgesel Gösterimi “Yöneticilerin Dilinden İzzet BAYSAL”

Kurucu Rektör Prof. Dr. Kemal GÜÇLÜOL

*İzzet Baysal Vakfı tarafından Uluslararası Yayın Yapan

Öğretim Elemanlarına Verilen Ödüllerin Takdimi

Yer: İzzet Baysal Tıp Fak. Morfoloji Binası Konferans Salonu

TARİH: 5 MART 2019 SALI – SAAT: 14.00

Not: Saat 13.00’te Belediye Meydanı, Siteler Camii, Meslek Yüksekokulu ve Kalıcı Konutlar Camii önünden kampüse araç kaldırılacaktır.

Hava koşulları uygun olmadığı takdirde, Anıtmezar’da sadece dua yapılacak, konuşmalar salona alınacaktır.