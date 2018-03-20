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20 Mart 2018 Salı
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    • İzzet Baysal Devlet Hastanesinde kapalı ameliyat dönemi

    Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesinde jinekolojik pek çok ameliyat artık laparoskopik yani kapalı yöntemle yapılıyor.

    20 Mart 2018 Salı 12:39
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    İzzet Baysal Devlet Hastanesinde kapalı ameliyat dönemi
    Haber: Ceylan Beykoz

    Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çağlar Çetin; “Laparoskopi, halk arasında kapalı ameliyat ya da kansız ameliyat olarak anılan, karnınıza büyük bir kesi yapılmadan ameliyat yapılmasının bir yoludur. İnce, ışıklı laparoskop (kamera) denen bir alet karnınızın içine 10 mmlik kesi yapılarak yerleştirilir. Laparoskop (kamera), ameliyatınızı yapan doktorunuza, pelvik organları görme fırsatını verir. Eğer tedavi edilmesi gereken bir sorun saptanırsa ek aletler, 5 mm lik kesiler içinden yerleştirilerek bu tedavi yapılabilir.” dedi.

    Laparoskopinin pek çok faydası olduğunu, açık karın ameliyatlarına göre laparoskopik ameliyatlarda daha az ağrı olduğunu ve sonrasında hastanede kalma süresinin daha kısa ve karındaki kesinin daha küçük olup iyileşme süresinin daha kısa olduğunu belirten ÇAĞLAR; “Kapalı ameliyatlar ile yara yeri iltihabı riski daha azdır. Laparoskopi çok küçük kesilerden yapıldığı için iyileşme hızlı olmakta ve daha az yara izi oluşturmakta. Biz de İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesinde rahim alma (histerektomi), kist ameliyatları, tüplerin bağlanması ve birçok jinekolojik ameliyatı kapalı yöntemle başarılı bir şekilde gerçekleştirmekteyiz.” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Sağlık, Müdürlüğüne, Bağlı

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