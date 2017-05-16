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İstanbul’da düzenlenen ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Kosova Sağlık Bakanı İmet Rrahmani, HIMSS Ceosu Stephen Lieber’in katıldığı Türkiye HIMSS 17 Emram Eğitim Konferansı ve Sağlık Bilişim Fuarı’nda İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne HIMSS Analytics Stage 6 sertifikası takdim edildi.

Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Uz. Dr. Erdal Dilekci ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Muhammed Emin Demirkol, dijital hasta takip sisteminin İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne kazandırılmasına katkı ve destek sağlayan sağlık çalışanlarından oluşan ekiple birlikte HIMSS Ceosu Stephen Lieber’dan HIMSS EMRAM Stage 6 sertifikasını aldı.

Bu başarıyla, Türkiye’deki bin 200 hastane içinde ilk 17 sağlık kuruluşu arasında yer almaya hak kazanan İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nin “Dijital ve Güvenli Hastane” olduğu tescillendi.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. AKDAĞ: “TÜRKİYE’Yİ SAĞLIKTA LİDER ÜLKE KONUMUNA GETİRMEYE KARARLIYIZ”

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye HIMSS 17 EMRAM Eğitim Konferansı ve Sağlık Bilişim Fuarı’nda yaptığı konuşmada, HIMMS 6 sertifikası almaya hak kazanan sağlık kuruluşları İzzet Baysal Devlet Hastanesi ve Gaziemir Devlet Hastanesi’ni tebrik etti. Sağlıktaki yeni dönem hedefleri ortaya koyan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Akdağ, “Sağlıkta dönüşümde ortaya koyduğumuz hedeflerde Türkiye’yi lider ülke konumuna getirmeye kararlıyız. Şu anda HIMSS 7 seviyesinde bir hastanemiz, HIMSS 6 seviyesinde 16 hastanemiz var. Bu sene 20 hastane için Sağlık Bakanlığı’nda HIMSS 7 hedefini koyuyorum. Daha fazlasına razıyız, daha azına razı değiliz” diye konuştu.

HIMSS EMRAM 6 SERTİFİKASININ KAZANIMLAR NELER?

HIMSS EMRAM 6 Sertifikası ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi tamamen dijitalleşiyor. Muayene işlemi sonrası doktoru tarafından yataklı tedavi kararı alınan hastanın, hastaneye yatış işlemi anından taburcu edilinceye dek kendisine uygulanan tüm sağlık müdahaleleri ve prosedür işlemleri tamamen dijital ortamdaki sisteme kayıt ediliyor. Kağıt kullanımı ortadan kaldırılıyor. Hastaların tedavi takibi tamamen dijital ortamda gerçekleşiyor. Sistem doktor ve hemşirelerin tedavi sırasında hata yapmalarının önüne geçerek, hasta memnuniyeti ve güvenli tedavi hizmetinin tam anlamıyla hayata geçmesini sağlıyor.

HIMSS EMRAM 6’NIN UYGULANDIĞI ALANLAR

HIMSS Analytics 6 sertifikası sayesinde dijitalleşen tedavi hizmetleri şöyle:

Cihaz Entegrasyonları (MR, BT, Mamografi, MG, EKG, EEG, Endoskopi, USG, Gastroskopi, EKO, Üroflometri, Kan Gazı), Vital Bulgu Entegrasyonu (Tansiyon, Ateş, Nabız, O2 Saturasyonu, Solunum Kablosuz Veri Aktarımı), Klinik Karar Destek Sistemleri (Şok, Sepsis, Hipopotesemi, Hiperpotesemi, Hiperkalsemi, Anemi, Solunum Yetmezliği), Hemşire Klinik Karar Destek Sistemi (Ağrı Değerlendirme, Bası Yarası, Düşme Riski, Ödem, Ağız Değerlendirme), Uyarı, Hatırlatma ve Alarm Sistemi (Laboratuvar Testlerinde Yüksek/Düşük Alarmı, Laboratuvar Testlerinde Pozitif Alarmı, Patoloji ve Radyoloji Malign/Şüpheli Alarmı, Vital Bulgular Yüksek/Düşük Alarmı, Hasta üzerinde çalışan KKDS Uyarısı, Doktora Konsültasyon Uyarısı (Pop-up), Hastaya Patoloji, BT, USG Sonuç SMS), Kapalı Döngü İlaç Sistemi (8 Doğru İlaç Sistemi, İlaç Güvenliği, Vademecum Entegrasyonu, Hasta Güvenliği, Maliyet Kontrolü).

Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı hedefleri doğrultusunda, seviye 6 hastane sayısının çoğaltılmasının, seviye 6 olan hastanelerinde 7'ye yükseltilmesinin hedeflendiği bildirildi.