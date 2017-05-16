banner133

banner128

banner101

16 Mayıs 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne HIMSS EMRAM Stage 6 Sertifikası

    Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesindeki sağlık kuruluşlarından İzzet Baysal Devlet Hastanesi dijital hasta takip sistemi HIMSS EMRAM Stage 6 sertifikası almayı başardı.

    16 Mayıs 2017 Salı 06:09
    Bu haber 43 kez okundu
    İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne HIMSS EMRAM Stage 6 Sertifikası
    BASIN BÜLTENİ
    İstanbul’da düzenlenen ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Kosova Sağlık Bakanı İmet Rrahmani, HIMSS Ceosu Stephen Lieber’in katıldığı Türkiye HIMSS 17 Emram Eğitim Konferansı ve Sağlık Bilişim Fuarı’nda İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne HIMSS Analytics Stage 6 sertifikası takdim edildi.
    Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Uz. Dr. Erdal Dilekci ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Muhammed Emin Demirkol, dijital hasta takip sisteminin İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne kazandırılmasına katkı ve destek sağlayan sağlık çalışanlarından oluşan ekiple birlikte HIMSS Ceosu Stephen Lieber’dan HIMSS EMRAM Stage 6 sertifikasını aldı.
    Bu başarıyla, Türkiye’deki bin 200 hastane içinde ilk 17 sağlık kuruluşu arasında yer almaya hak kazanan İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nin “Dijital ve Güvenli Hastane” olduğu tescillendi.
     
    SAĞLIK BAKANI PROF. DR. AKDAĞ: “TÜRKİYE’Yİ SAĞLIKTA LİDER ÜLKE KONUMUNA GETİRMEYE KARARLIYIZ”
    Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye HIMSS 17 EMRAM Eğitim Konferansı ve Sağlık Bilişim Fuarı’nda yaptığı konuşmada, HIMMS 6 sertifikası almaya hak kazanan sağlık kuruluşları İzzet Baysal Devlet Hastanesi ve Gaziemir Devlet Hastanesi’ni tebrik etti. Sağlıktaki yeni dönem hedefleri ortaya koyan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Akdağ, “Sağlıkta dönüşümde ortaya koyduğumuz hedeflerde Türkiye’yi lider ülke konumuna getirmeye kararlıyız. Şu anda HIMSS 7 seviyesinde bir hastanemiz, HIMSS 6 seviyesinde 16 hastanemiz var. Bu sene 20 hastane için Sağlık Bakanlığı’nda HIMSS 7 hedefini koyuyorum. Daha fazlasına razıyız, daha azına razı değiliz” diye konuştu.
     
    HIMSS EMRAM 6 SERTİFİKASININ KAZANIMLAR NELER?
    HIMSS EMRAM 6 Sertifikası ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi tamamen dijitalleşiyor. Muayene işlemi sonrası doktoru tarafından yataklı tedavi kararı alınan hastanın, hastaneye yatış işlemi anından taburcu edilinceye dek kendisine uygulanan tüm sağlık müdahaleleri ve prosedür işlemleri tamamen dijital ortamdaki sisteme kayıt ediliyor. Kağıt kullanımı ortadan kaldırılıyor. Hastaların tedavi takibi tamamen dijital ortamda gerçekleşiyor. Sistem doktor ve hemşirelerin tedavi sırasında hata yapmalarının önüne geçerek, hasta memnuniyeti ve güvenli tedavi hizmetinin tam anlamıyla hayata geçmesini sağlıyor.
     
    HIMSS EMRAM 6’NIN UYGULANDIĞI ALANLAR
    HIMSS Analytics 6 sertifikası sayesinde dijitalleşen tedavi hizmetleri şöyle:
    Cihaz Entegrasyonları (MR, BT, Mamografi, MG, EKG, EEG, Endoskopi, USG, Gastroskopi, EKO, Üroflometri, Kan Gazı), Vital Bulgu Entegrasyonu (Tansiyon, Ateş, Nabız, O2 Saturasyonu, Solunum Kablosuz Veri Aktarımı), Klinik Karar Destek Sistemleri (Şok, Sepsis, Hipopotesemi, Hiperpotesemi, Hiperkalsemi, Anemi, Solunum Yetmezliği), Hemşire Klinik Karar Destek Sistemi (Ağrı Değerlendirme, Bası Yarası, Düşme Riski, Ödem, Ağız Değerlendirme), Uyarı, Hatırlatma ve Alarm Sistemi (Laboratuvar Testlerinde Yüksek/Düşük Alarmı, Laboratuvar Testlerinde Pozitif Alarmı, Patoloji ve Radyoloji Malign/Şüpheli Alarmı, Vital Bulgular Yüksek/Düşük Alarmı, Hasta üzerinde çalışan KKDS Uyarısı, Doktora Konsültasyon Uyarısı (Pop-up), Hastaya Patoloji, BT, USG Sonuç SMS), Kapalı Döngü İlaç Sistemi (8 Doğru İlaç Sistemi, İlaç Güvenliği, Vademecum Entegrasyonu, Hasta Güvenliği, Maliyet Kontrolü).
    Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı hedefleri doğrultusunda, seviye 6 hastane sayısının çoğaltılmasının, seviye 6 olan hastanelerinde 7'ye yükseltilmesinin hedeflendiği bildirildi.



    Anahtar Kelimeler: Bolu, İli, Kamu, Hastaneleri, Birliği

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ZURNA
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da haftaya “ DÜĞÜM “ mü çözülecek ?..
  • İlhami Candemir İlhami Candemir ELLERİ ÖPÜLESİ ANNELERİMİZ
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ RAMAZAN AYI YAKLAŞIRKEN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Hastanelerimizde Dr. Muhammed Demirkol Farklılığı
  • Suat Tosun Suat Tosun DUR - KALK EĞİTİMİ (Beygir Gücüne Eşek Temposu)
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ETRAFINIZDA MOR İNEK VAR MI?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Baysal’lar burada vekiller nerede
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR SAHİPSİZ ŞEHİR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım 1 HAZİRAN 2011 MASKELİ MUHALEFET LİDERLERİNİN ELİNDE...
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ŞÜKRAN GÜNLERİ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hoca olmak, öğrencinin kendi yolunu bulmasına katkı olmaktır…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Terkedilmiş Bina ve İnşaatlar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Mevlana’nın yolu
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Gazetemizin 17’nci Yılı Kutlamasından Notlar
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK 16 NİSAN 2017 REFERANDUMU SONRASI
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129