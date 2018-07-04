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04 Temmuz 2018 Çarşamba
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    • İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine Çocuk Endokrinoloji Hekimi

    İlimiz İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine Çocuk Endokrinoloji Uzman Hekimi atanarak hizmet vermeye başladı.

    04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:46
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    İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine Çocuk Endokrinoloji Hekimi

    Haber: Ceylan Beykoz

    İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başlayan Uzm. Dr. Keziban Aslı Bala 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

    Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığını 2009 yılında İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alan BALA; Ağrı Devlet Hastanesinde görev yaptıktan sonra Çocuk Endokrinoloji Yan Dal Uzmanlığını Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı.

    İlimiz İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Endokrinoloji kliniğinde çocuklarda boy kısalıkları, geç ve erken ergenlik sorunları, tiroid bozuklukları, diyabet ve obezite alanlarında Bolu halkına hizmet verecek.

    Anahtar Kelimeler: İlimiz, İzzet, Baysal, Eğitim, Araştırma

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