İzzet Baysal FTR’ye ‘çevre dostu’ sertifikası

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çevre Dostu Hastanesi Sertifikasını almaya hak kazandı. Sertifika için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan Kurt, İl Müdür Yardımcısı Resul Deveci, İzzet Baysal FTR ve EAH Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Hamdi Afşin, hastane müdürü Uzm. İbrahim Yüceer, Müdür Yardımcısı Uzm. Uğur Okur ve Çevre Hizmetleri Sorumlusu Sedat Yiğit katıldı.

Oğuzhan Kurt yaptığı açıklamada, “Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi dönemi olmasına rağmen Enerji ve Suyun daha etkin kullanımı, verimliliğin artırılması amacıyla ürettiği projesiyle, Çevre Dostu Sertifikası usul ve esrarları yönergesi kapsamında Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürüğünce onaylanan Çevre Dostu Hastanesi sertifikasını almaya hak kazanmıştır” dedi.

Törende Çevre Dostu Hastane Sertifikası, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kurt tarafından İzzet Baysal Fizik Tedavi EAH Başhekimi Afşin’e takdim edildi.