Haber: Esra Öztürk

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) öğrenci topluluklarından İzzet Baysal Felsefesini Anlama ve Yaşatma Topluluğu(İBAF), geleneksel olarak düzenledikleri huzurevi ziyaretini bu yıl da gerçekleştirdi. Geçtiğimiz Pazar günü bir araya gelen İBAF yönetimi ve üniversiteliler, huzurevi ziyareti öncesinde bir toplantı düzenleyerek BAİBÜ kurucusu büyük hayırsever merhum İzzet Baysal ve topluluk hakkında yeni üyelere bilgi verdi. Toplantının ardından kalabalık bir grupla İzzet Baysal Huzurevi’ni ziyaret eden İBAF üyeleri, huzurevi sakinleriyle yakından ilgilendi. Gerçekleştirilen ziyaret dolayısıyla mutlu olan huzurevi sakinleri, üniversiteli öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

“FELSEFESİNİ YAŞATMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

Ziyaret sonrasında İBAF çalışmaları hakkında kısa bir bilgi veren Topluluk Danışmanı Öğretim Görevlisi Sıdıka Kilitçi, “İzzet Baysal Felsefesini Anlama ve Yaşatma Topluluğu olarak üniversitemizin kurucusu, Bolu’nun babası büyük hayırsever İzzet Baysal’ın hayatından yola çıktık ve ilimizde bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz huzurevi ziyaretimizi bu yıl da değerli öğrencilerimiz ile birlikte gerçekleştirdik. İzzet Baysal’ı anmak, anlamak ve felsefesini yaşatmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“İZZET BAYSAL TOPLULUĞUMUZDA HAYAT BULUYOR”

Topluluk hakkında açıklama yapan İBAF Başkanı Saliha Taşdelen ise şunları söyledi: “İBAF olarak yaptığımız çalışmalarla üniversitemiz içinde üniversitemizin kurucusunu tanıtmaya, onu gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda gerek İzzet Baysal’ın vefat yıldönümünde gerekse Şükran Günlerinde ona olan saygımızı, minnetimizi ve özlemimizi yaşamaya devam ediyoruz, edeceğiz. ‘İzzet Baysal topluluğumuzda hayat buluyor’ sloganıyla çıktığımız bu yolda Bolu’nun mimarı İzzet Baysal’ı tanımak, topluluğumuzda aktif olmak ve bizlerle yeni etkinlikler üretmek isteyen tüm üniversiteli arkadaşlarımızı topluluğumuza bekliyoruz.”