İzzet Baysal için mevlid okutuldu

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’nun manevi babası İzzet Baysal Şükran Günleri öncesi her yıl geleneksel olarak İzzet Baysal’ın köyü olan Kuzgölcük Köyü Muhtarlığı tarafından düzenlenen anma programı hafta sonu gerçekleştirildi. Programa İzzet Baysal’ın yeğeni ve İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal eşi Solmaz Baysal’la birlikte katılırken, Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alışarlı, Bolu Belediye Başkan yardımcısı Rasim Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kuzgölcük Köyü Caminde düzenlenen mevlid le başlayan program, katılımcılara yemek ikramıyla devam etti. Düzenlenen program hakkında bilgi veren Kuzgölcük Köyü Muhtarı Mustafa Duman, İzzet Baysal gibi büyük bir hayırseverin köylüsü olmanın övüncünü yaşadıklarını dile getirerek, İzzet Baysal’a olan vefa borçlarını yerine getirebilmek için çalıştıklarını söyledi. Muhtar Duman, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal ve eşi Solmaz Baysal başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti.