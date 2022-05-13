İzzet Baysal Sosyal Sorumluluk Ödülü Aldı

Haber: C. Kutay Aykan

Törene İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal ile eşi Solmaz Baysal, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş katıldı.

Ödül programı BAİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ekiplerinin müzik dinletisiyle başladı. İzzet Baysal’ın en sevdiği şarkıların söylenmesinden sonra TSO Başkanı Türker Ateş kürsüye gelerek ödülü sahipleri ile buluşturdu.

“BURADAN DA KENDİLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Türker Ateş, “2022 İzzet Baysal Sosyal Sorumluluk Ödülünün sahibini açıklamak istiyorum. Öncelikle ödülümüzün 15’nci sahibini tebrik ediyor, ilimize kazandırdıkları ve hediye ettikleri değerler için buradan da kendilerine teşekkür ediyoruz. İzzet Baysal Sosyal Sorumluluk Ödülünün sahibi İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal’ın her mücadelesinde onun yanında en büyük dayanağı, desteği ve güç kaynağı olan, elini hiçbir zaman bırakmayan, en az kendisi kadar hayırsever, en az kendisi kadar duyarlı, can yoldaşı hayat arkadaşı değerli büyüğümüz Solmaz Baysal’dır. Kendilerini kutluyoruz, sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz.”

“BU KADAR BENİ DUYGULANDIRAN BİR ÖDÜL OLMADI”

Ahmet Baysal, “Şimdiye kadar İzzet Baysal Şükran Ödülü verileli 15 yıl oldu. Bu kadar beni duygulandıran bir ödül olmadı. Ödül İzzet Baysal’ın izinden giden kişilere veriliyor. Rahmetli amcam İzzet Baysal her muharrem ayında biliyorsunuz aşure yapılır. Eşim Solmaz da benim vasıtamla her muharrem ayında Sarıyer’e, amcama 1 tencere aşure gönderirdi ve emin olun, o rahmetli büyüğümüz Bolu’nun babası İzzet Baysal o küçük aşure için üşenmez Solmaz’a mektup yazardı. Mektupta, ‘Sevgili kızım Solmaz, gönderdiğin aşurelere çok teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar evde bana yapılanlardan çok farklı senin aşureye kendilerine söyledim. Bundan sonra aşureyi buna göre yapın’ demiş. İzzet Baysal babamız sırf bu nedenle kendisine teşekkür mektubu yazmıştır.”

“DOLU DOLU BİR PROGRAM YAPTILAR”

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, “Burada Baysal Vakfı üyelerini bu gayretlerini her zaman takdirler karşılıyoruz. Burada bizim Kent Konseyimizin aylardır emek vererek çalışarak, benimde aralarında olduğum Haşim başkanım ve çok değerli Kent Konseyi üye arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Dolu dolu bir program yaptılar. İnşallah seneye sağ olursak çok daha güzelini yapacağız. Çalışmalara da şimdiden başlayacağız.”