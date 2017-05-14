Bolu Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleşen ödül törenine, Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu, Bolu TSO Başkanı Türker Ateş, Bolu TSO Meclis Başkanı Gökhan Yaman, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, Vakfın mütevelli heyeti üyeleri, Kent Konseyi üyeleri, daire amirleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Bolu İş dünyasının tanınmış isimleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

İzzet Baysal Sosyal Sorumluluk Ödül töreninde konuşan Bolu TSO Başkanı Türker Ateş, Bolu’nun babası, şehrin modern ve gelişmiş yüzünün baş mimarı olan ve ismini Bolu’nun tarihine altın harflerle kazıyan İzzet Baysal’ın adını taşıyan sosyal sorumluluk ödülünü 2006 yılından beri verdiklerini belirtti. Merhum İzzet Baysal anısına düzenlenen “İzzet Baysal Şükran Günleri” kapsamında Baysal’a olan vefa borçlarına küçük de olsa karşılık verebilmek için “İzzet Baysal Sosyal Sorumluluk Ödülünü” verdiklerini anlatan Ateş, “İzzet Baysal’ın fikirleri ile aydınlanan ve onun izinden giden kişi ve kurumlarımız her yıl bu ödülü almaya hak kazanıyor. Bu yılın da ödülü, Sayın Valimizin başkanlığında seçici kurul tarafından titizlikle değerlendirilerek belirlendi. Bu sene birbirinden değerli isimler aday gösterildi. Ne mutlu bize İzzet babamızın izinde giden çok değerli hayırsever insanlarımız var. Bu vesile ile seçici kurula başkanlık eden Sayın Valimiz Aydın Baruş’a kurulda bizlerle beraber yer alan Belediye Başkanımız AlaaddinYılmaz’a, Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu’na, vakfımızın değerli başkanı Ahmet Baysal’a huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ateş, konuşmasında bu yıl ödüle layık görülen kişinin Beypi AŞ olduğunu aktardı.

“İZZET BAYSAL’IN BİZE BIRAKTIĞI EN ÖNEMLİ DEĞERLERİN BAŞINDA İNSANI SEVMEK GELİYOR”

Konuşmasında böyle anlamlı bir ödül töreninde bulunduğu için mutlu olduğunu söyleyerek başlayan Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu’nun ve Türkiye’nin yetiştirdiği büyük insanlardan biri olan rahmetli İzzet Baysal’ı şükran ve minnetle bir kez daha andıklarını belirtti. Ödülü bu yıl Beypi AŞ şirketine vermekten büyük mutluluk ve gurur duyduğunu ifade eden Vali Baruş, İzzet Baysal’ın bize bıraktığı en önemli değerlerin başında insanı sevmek geldiğini belirtti.

“KAZANDIKLARINIZI İÇİNDE YAŞADIĞINIZ TOPLUMLA PAYLAŞMAK ÇOK BÜYÜK BİR ERDEM”

O’nun tüm Türkiye’ye örnek bir insan olduğunu aktaran Vali Baruş konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “İnsanı severken, gelecek nesillere önem vermeyi ön plana çıkarıyor.Yaşadığı topraklara vefakar bir insan İzzet Baysal. Bu vefakarlığı da yapmış olduğu hayırlarla ödemiş ve ödemeye devam ediyor. İşte bu Sosyal Sorumluluk ödülü İzzet Baysal’ın bize bırakmış olduğu ana değerler çerçevesinde her yıl O’nun bıraktığı mirası takip eden kişilere veya şirketlere veriliyor. Kazandıklarınızı içinde yaşadığınız toplumla paylaşmak çok büyük bir erdem. İnsanın alın teriyle kazanmış olduklarını değerleri başkaları uğruna feda etmesi gerçekten ahlaki yönde öne çıkarılması gereken bir değerdir. Biz rahmetli İzzet Baysal’ın bin bir zahmet içerisinde kazandığı maddi değerleri çocukluğunu geçirdiği, topraklarından ekmek yediği insanlara karşılıksız verme erdemini gösterdiğini hepimiz biliyoruz. İşte bu yıl da bu ödüle layık görülen Beypi AŞ de hem bu topraklardan kazandığını hem de kazandığını borçlu olduğu Bolu insanını unutmadı ve üniversitemize önemli bir eğitim kurumu kazandırdı. İzzet Baysal’ın bıraktığı değerlere tam tamına uyan bir değer kazandırdı Bolu’ya. Bu hayırlar umarım bütün iş adamlarımıza, Bolu insanımıza ve ülkemiz insanına örnek olur.

“İNSANIMIZI ÇOK İYİ EĞİTMEMİZ, GELECEĞE HAZIRLAMAMIZ GEREKİYOR”

Gelecek nesillere yatırım yapmak çok önemli. Çünkü Türkiye’nin kalkınmasındaki en önemli kaynak insan kaynağı. İnsanımızı çok iyi eğitmemiz, geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Bunun da en önemli yolu gençlerimizin istifadesine sunacağımız eğitim kurumlarıdır. Bu eğitim kurumlarında öğrenim gören ve Türkiye’nin gelecek vizyonunungerektiği değerlerle donanmış gençlerimiz, yarının iş adamları, sanatçılar, öğretmenleri, doktorları olarak bu ülkeye ve Bolumuza hizmet edecekler. Bu yıl ödülü alan Beypi AŞ firmasına ilimize kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu hayırlı hizmetlerinin devamını diliyorum.

Yapılan konuşmaların ardından Beypi AŞ adına ödülü Genel Müdür Sait Koca alırken ödülü, Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AİBÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu, Bolu TSO Başkanı Türker Ateş, Bolu TSO Meclis Başkanı Gökhan Yaman, İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Baysal, Kent Konseyi Başkanı Refik Özçelik tarafından verildi.

“BU ÖDÜLÜ BÜYÜK BİR GURULA ALDIM”

Ödülü alan Beypi AŞ Genel Müdürü Sait Koca, bu özel ödülü büyük bir gururla aldığını ifade ederek, “Bolu’ya her türlü hizmeti yapma sorumluluğumuzu üzerimizde taşıyoruz. Şu anda 3 bin civarında çalışanımız var. Yeni yatırımlarımız da devam ediyor ve edecek. Bolu’ya yaklaşık 400 milyon TL’lik yatırım taşıyoruz. Bu kapsamda yatırımlarımız bitince çalışan sayımız da iki katına çıkacak. İnşallah hayırlarımız da bundan sonraki yıllarda da devam edecek” şeklinde konuştu.

İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal da ödülü alan Beypi AŞ’ye ve bu ödülün her yıl verilmesini sağlayan Bolu Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür etti.

ÖDÜLÜ BUGÜNE KADAR KİMLER ALDI

İlki 2006’da verilen İzzet Baysal Sosyal Sorumluluk Ödülü’nü Uğur Tunçok, 2007’de Süreyya Astarcı, 2008’de Elginkan Vakfı, 2009’da Solmaz-Ahmet Baysal, 2010’da Yaşar Çelik, 2011’de Mustafa Çizmecioğlu, 2012’de Mebrure- İlhan Bağışgil, 2013’te Ali Ericek, 2014’te Şerafettin Erbayram, 2015 yılında Orhan Uçar ve 2016 yılında Haltun Taşman ödüle layık görülmüştü.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

İzzet Baysal Sosyal Sorumluluk Ödül töreninde ayrıca, şükran günleri kapsamında Bolu il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenler ile Bolu’da düzenlenen Satranç Turnuvasında dereceye girenlere ödülleri de verildi.

İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan ödül töreninde İzzet Baysal’ın hayatının anlatıldığı video gösterimi, İzzet Baysal’ın 10 Altın Öğütü ile ilgili okul öğrencilerinin hazırladığı koreografi ile yine okul öğrencileri tarafından hazırlanan İzzet Baysal’ı anlamak isimli video izlenildi.

Daha sonra ise İzzet Baysal Şükran Günleri kapsamında Bolu il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarına dereceye girenler ve Bolu’nun ev sahipliğinde düzenlenip 9 ilden yaklaşık 165 sporcunun katıldığı Satranç Şampiyonasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri Bolu Valisi Aydın Baruş ve diğer protokol üyeleri tarafından verilirken, yarışma ile ilgili konuşan Vali Baruş, “ Çocuklarımızınaldıkları ödüller de İzzet Baysal’ın sevgisini, İzzet Baysal’ın çocuklarımız için ne anlama geldiğini toplumla paylaşmaları ve onunla yarış etmeleri çok güzel. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.