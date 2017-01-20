Haber: Emrah ÖGET

Gazetemiz olarak İzzet Baysal Vakfı Sekreteri ve Eğitim Koordinatörü Mustafa Yaman hocayı ziyaretimiz esnasında öğrencilerin takdir belgelerini getirerek vakıftan bir miktar eğitim desteği aldığına şahitlik ettik. Konu üzerine yapılan muhabbet esnasında öğrendik ki, İzzet Baysal Vakfı’nın başarılı öğrencilere verdiği bursların yanı sıra bursiyer olmak isteyenlerin de vakfa gelerek, ‘ben bir öğrenciye burs vermek istiyorum ama benim verdiğimi bilmesini istemiyorum” dediği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen vakfın, karnelerini getiren ve başarılı olan öğrencilere burs vermeye başladığı belirtildi. Edindiğimiz bilgilere göre şuana kadar bu sistemle Bolu’da burs alan öğrenci sayısı 120’ye kadar ulaştı.

“Bir şehir halkının tümüyle yüreğine girdin”

Boluluların göstermiş olduğu bu hayırseverlik örneğinin ardından hemen merhum İzzet Baysal’ın o meşhur sözü geliyor akıllarımıza; “İçinizden nice Baysal’lar çıkacağına yürekten inanıyor ve sizleri seviyorum”

İzzet Baysal şükran günlerinde Vakıf Başkanı Ahmet Baysal’ın da bahsettiği gibi, “Bir şehir halkının tümüyle yüreğine girdin. Yaşam biçimleri, hayat tarzları, siyasi görüşleri ne olursa olsun Bolulular çoktan senin etrafında oluşturdukları bir sevgi çemberi içinde bütünleştiler”

Sadece 11 Mayıslar değil!

Merhum İzzet Baysal sadece 11 Mayıslarda anılmıyor, bir şehir halkının tümüyle yüreğine girerken, Baysal’ın hayırseverliği de Bolulular tarafından örnek alınarak devam ettiriliyor. Vakıf Başkanı Ahmet Baysal’ın, Boluluların İzzet Baysal’a olan sevgisini anlatırken, ‘Sadece ismini verdikleri caddeler, bulvarlar, mahalleler, diktikleri heykellerin mi? Sana yazdıkları şiirlerde, besteledikleri şarkılarda yok mu bunun göstergesi?’ dediği gibi, sadece 11 Mayıslarda değil, başlattığın hayırseverlik geleneği ile hayatın tüm anlarında izlerin yaşıyor ve yaşamaya devam ediyor.