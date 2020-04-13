İzzet Baysal Vakfından büyük babalık

Haber: C. Kutay Aykan

Tüm dünya ve ülkemiz koronavirüs ile mücadele ederken İzzet Baysal Vakfı, yardıma muhtaç olan aileler için kolları sıvadı. Vakıf yöneticileri Bolu Valiliği ile Bolu Belediyesinden yardıma muhtaç olan 500 kişilik liste aldı. Alınan liste üzerine vakıf, 500 kişiye biner lira maddi destek olmak üzere 500 bin TL para dağıttı.

Koronavirüs günlerinde yardıma muhtaç dar gelirli aileleri düşünen İzzet Baysal Vakfı, yaptığı bu çok önemli yardım ile büyük takdirle karşılandı. Bolu Belediyesi, İzzet Baysal Vakfı’na yaptırdığı ve bilboordlara astırdığı pankartlarla Bolu halkı adına teşekkür etti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, yarın bu konu hakkında bir basın toplantısı düzenleyeceği de öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2020, 16:04