İzzet Baysal, vefat yıldönümünde yad edilecek

Haber: N. Halid Altundal

Bolu’nun babası, büyük hayırsever İzzet Baysal, vefatının 21. yıldönümü anılacak. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Gölköy Yerleşkesi’nde bulunan Anıt Mezarda düzenlenecek anma programı saat 14.30’da gerçekleştirilecek. Anma programı BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Bolu Valisi Ahmet Ümit’in konuşmaları ile başlayacak. Konuşmaların ardından program Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam edecek. Kuran tilaveti sonrası İl Müftüsü Orhan Genç hatim duası yapacak.

Öte yandan ilimizdeki koronavirüs vakalarındaki artış sebebiyle bu yıl İzzet Baysal Anma Günü salon programının gerçekleştirilmeyeceği öğrenildi. Ayrıca Anıt Mezar programına da katılımın sınırlı sayıda tutulacağı konuşuluyor.