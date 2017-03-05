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05 Mart 2017 Pazar
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    • İzzet Baysal vefatının 17. Yılında unutulmadı

    Bolu’da, hayırsever işadamı İzzet Baysal vefatının 17. Yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Törende, İzzet Baysal’ın yeğeni ve İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, öğrenciler adına yapılan konuşmanın ardından duygu dolu anlar yaşadı.

    05 Mart 2017 Pazar 17:38
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    İzzet Baysal vefatının 17. Yılında unutulmadı
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     HABER: FARUK ÇİDEM

     

    Bolu’da kurduğu vakıfla pek çok yatırım yapan hayırsever işadamı İzzet Baysal vefatının 17. Yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Törene, Bolu Valisi Aydın Baruş, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun, siyasi parti temsilcileri, İzzet Baysal’ın ailesi ve öğrenciler katıldı.

     

    İzzet Baysal’ı anma töreninde açılış konuşmasını öğrenciler adına yüksek lisans öğrencisi ve İzzet Baysal Felsefesini Anlama ve Yaşatma Topluluğu üyesi Yıldız Uzan yaptı. Uzan, “5 Mart biz öğrenciler için asla yas tutulacak bir gün değil aksine bizlere tüm bu imkanları sunan, çalışkanlığıyla, merhametiyle ve hayırseverliğiyle geleceğimize ışık tutan İzzet Baysal’ı tüm kalbimizle yaşattığımız bir gün” dedi. Uzan’ın konuşmasının ardından İzzet Baysal’ın yeğeni Ahmet Baysal duygu dolu anlar yaşayarak öğrenciyi öperek teşekkür etti.

     

    “Üniversitemiz 32 bin öğrenciye yükseköğrenim imkanı sunuyor”

     

    Törende konuşan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun, İzzet Baysal iki önemli alanda, eğitim ve sağlık alanında kısaca insanlar için çok önem arz eden bu iki alanda Bolu’muza ve üniversitemize yatırımlar yapmak suretiyle insanımıza, gençliğimize büyük hizmetler verilmesine vesile olmuştur. Geçen 25 sene içerisinde üniversitemiz hızla gelişmekte, büyümekte ve özellikle de son 7 senede ilave 42 ön lisans açılmak suretiyle önlisans programlarımız 66’ya, ilave 52 lisans programı açılmak suretiyle lisans program sayımız 79’a ve 27 yüksek lisans programı açılmak suretiyle yüksek lisans programlarımız 68’e, ilave 18 doktora açılmak suretiyle de doktora programlarımızın sayısı 30’a yükselmiştir. Bu üniversitemizin gelişimi adına büyük önem arz ediyor. Ve toplamda da bugün İzzet Baysal’ın kurduğu üniversitemiz ülkemizin çok seçkin yaklaşık 32 bin öğrencisine yükseköğrenim imkanı sunmuş olmaktadır” dedi.

     

    İzzet Baysal’ın tek amacı sağlıklı ve yetişmiş insan yetiştirmek”

     

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz konuşmasında, “Cumhuriyetin örnek vakıf insanı İzzet Baysal’dır” diyerek şu ifadelerde bulundu:

    Belediyeler doğumdan ölüme kadar insanın hizmetinde. Doğduğunuz zaman vakıf insan İzzet babamızın hastanesinde doğuyorsunuz. Onun kreşinde, onun anaokulunda ve nihayet üniversiteye kadar hatta onun tıp fakültesinde tedavi olabiliyorsunuz. Tek amacı, sağlıklı yetişmiş insan yetiştirmek. Ülkenin en büyük eksiği bu. Hem sağlıklı olacak hem de yetişmiş insan olacak. İşte böyle bir vakıf insanı sahibiyiz. Onun için şehrimize ‘İzzet Baysal kenti’ diyoruz.

     

    Törende konuşan Bolu Valisi Aydın Baruş ise, “Büyük insanlar içinde yaşadıkları toplumun hafızasında ve yaşamında unutulmayacak izler bırakan insanlar olmuştur. Fani olan bu hayatta sahip olduğunuz bu değerleri kendiniz ve ailenizin dışında tüm toplumun yararlanabileceği bir şekilde vakfetmek ve bu eserlerinizle gelecek nesillerin yaşamında önemli bir yer etmek gerçekten geçici olan bu hayatta herkesin ulaşmak isteyeceği bir mertebedir” dedi.Anma töreni, konuşmaların ardından yapılan dua sonrasında İzzet Baysal’ın mezarına çiçek bırakılmasıyla son buldu.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Hayırsever, Işadamı, İzzet, Baysal

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