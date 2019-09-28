“İzzet Baysal’a büyük saygısızlık yapılıyor”

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yaklaşık 6 yıldır Mengen’de eğitim veren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün yıllardır süre gelen merkeze taşınması isteği olayının yeniden gündeme gelmesinin ardından İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baysal, Bolu Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevi'nde basın açıklaması yaptı.

“Yapılanlar İzzet Baysal’a büyük saygısızlıktır”

Ahmet Baysal konu ile ilgili olarak BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ali Şarlı’yı aradığını fakat cevap verilmediği gibi geri dönüşün de yapılmadığını ve bu konunun rahmetli İzzet Baysal’a yapılmış olan büyük bir saygısızlık olduğunu ifade ederek “İçinde bulunduğumuz ayın içinde Mengen Gastronomi ve Aşçılık Bölümü’nde Rektör Yardımcılarından Aydın Him, tarafından bazı öğretmenlerle bir toplantı yapılmış ve o toplantıda rektörlüğün bundan sonraki dönemde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün Bolu Merkez yerleşkesine taşınacağı haberi verilmiştir. Bolu’da yerel bir gazetede yayınlanan bu haber metni bana ulaştırıldığında böyle bir değişimin olacağına inanamadım ve 17 Eylül Salı sabahı Rektör Mustafa Ali Şarlı’yı telefonla arayarak doğru olup olmadığını sordum. Ne yazık ki bana böyle düşündüklerini, sebep olarak da 4 yıllık Gastronomi Bölümü’nün üniversite merkez kampüste bu yıl kurulan yeni turizm Fakültesinin içinde bulunmasını gösterdi. Bunun haksız ve yanlış karar olacağını aşağıda arz edeceğim gerekçelerle hem Mengen halkının kazanılmış bir hakkı olduğundan hem de bu konuda rektörlükle yaptığımız 13.06.2016 tarihli protokole aykırı olacağından bahsettim. Ayrıca ülkemizde tarih boyu aşçılık merkezi olarak bilinen Mengen ilçemizin her Bolulunun gurur duyduğu hususlardan biri olduğundan aşçılık ve yemek sanatının ana bilim dalı olan Gastronomi Bölümü’nün Mengen’den kaldırılamayacağını beyan ettim. Beni haklı bulmuş görünmekle birlikte “Konuyu bir de YÖK başkanı ile görüşeyim size hafta sonuna kadar kararımı bildiririm” dediler. Hafta sonu olan 20 Eylül 2019 Cuma öğleden sonra kendisinden haber alamayınca aynı gün öğleden sonra akşama kadar 3 kere telefonla kendisini aradım. Cevap alamadığım gibi geri dönüş de olmadı” dedi.

“Konuyu Vali ile görüştüm”

Rektörlükten cevap alamadığını ifade eden Baysal daha sonra Bolu Valisi Ahmet Ümit ile görüştüğünü ifade ederek “Bunun üzerine konuyu hakkaniyetle irdeleyeceğinden emin olduğum Bolu valimize Ahmet Ümit’e arza karar verdim. Tatil günü olmasına rağmen kendilerini 21 Eylül Cumartesi günü arayarak 23 Eylül pazartesi günü için acil gördüğüm bu hakkında randevu rica ettim. Vakfımıza her zaman gösterdiği sıcak yaklaşımla ziyaret sebebimi bile sormaya ihtiyaç duymadan bana aynı gün 15:00’de randevu verdiler ve bu görüşmede Rektöre ilettiğim konu hakkında cevap alamadığımı ve yapılmak istenen haksız ve yanlış değişikliğe müdahil olmalarını rica ettim. Sayın valim bana mealen bana vilayet olarak bizim rektörlüğün kararlarına karışmaya yetkimiz olmamasına rağmen rektörle görüşüp döneceğini ifade etti. Sayın Valimiz rektörün cevabını 27.09.2019’da Ticaret Odasındaki toplantıda olduğumda bana iletti. Rektörün kendisine Mengen halkının mağdur olmayacağı bir çözümü uygulayacağını belirttiğini fakat gastronomi bölümünün taşınması hakkında da görüş belirtmediğini ifade etti.” şeklinde konuştu.

“Yeni tesisleri yapmak İzzet Baysal Vakfı’na nasip oldu”

Bu basın bildirimi sayın rektörün kararın da vakfın istediği doğrultuda müspet bir cevap olmaması üzerine kaleme alındığını ifade eden Ahmet Baysal Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün Mengen ilçesine açılmasının kararı ile ilgili detayları madde madde dile getirdi.

1.Mengen halkının Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin bir veya birkaç bölümünün kendi ilçelerinde açılmasını hedef alan girişimler neticesi Üniversite senatosu 23.06.2010 tarihli ve 2010/89 sayılı karar ile mengene bir Gastronomi ve Mutfak Hizmetleri bölümü açılmasına karar verilmiştir.

2.Bu karar rektörlüğün imzası ile 25.06.2010 tarihinde YÖK’ün onayın arz edilmiştir.

3.YÖK 13.07.2010 tarih ve 023682 sayılı karar ile rektörlüğe olumlu cevap vermiş ve o tarihi takiben Mengen merkezinde bulunan bir lise binasının ve yurdunun üniversiteye devriyle BAİBÜ’ye bağlı olarak Mengen’de 4 yıllık Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü eğitime başlamıştır.

4.Şuanda aşçılık meslek yüksekokulu 22 yıl gastronomi bölümü ise BAİBÜ’ye bağlı olarak 6 yıldır Mengen ilçemizde devam etmektedir. Kuruluş bu ilçede olmasına rağmen her sene olduğu gibi 2019-2020 akademik yılında da Mengen’deki bu bölüm için açılan öğrenci kontenjanlarına ülke çapında yoğun talep olmuş ve kayıtlar tümüyle dolmuştur.

5.2014 yılı sonlarına doğru ilçe merkezindeki liseden dönüştürülen olumsuz bir binada eğitim gören bu bölümlerin daha ferah bir yerleşkeye taşınması için Mengen halkı seferber olmuş ve ilçenin Konak köylüleri ilçe merkezine 1 km yakınlarındaki 28.600 dönümlük bir köy arazinin bu şartla bilabedel üniversiteye tahsis etmiştir.

6. Bu yerleşkeye yapılacak yeni tesisleri yapmak ise rahmetli kurucumu üniversiteye de ismi verilen İzzet Baysal’ın Bolululara adadığı İzzet Baysal Vakfı’na nasip olmuş ve Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut ile zamanın rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun ile vakfımız arasında yerleşkenin ismin Mengen İzzet Baysal Yerleşkesi olmak üzere 13.05.2016 tarihinde her iki bölümün inşaatını içeren protokol imzalanmıştır. Planları vakfımızca yaptırılmış ve rektörlükçe onanmıştır. İnşaatını bitiminde vakfımızca bilabedel üniversiteye armağan edilecek bu anlaşmanın 6.1 maddesi şöyledir: “Üniversite demirbaşına İzzet Baysal Vakfının armağanı olarak Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Eğitim Kampüsü olarak kaydedecek”

“Rektörlük protokole sadık kalmıyor”

2021 yılında bitiminin öngörüldüğü yerleşke ile ilgili olarak 2016 yılında İzzet Baysal Vakfı ve BAİBÜ Rektörlüğü arasında protokol imzalandığını belirten Baysal “Protokolün yapıldığı 2016 tarihinde vakfın Bolu’daki İzzet Baysal Ortaokulu inşaatı devam ettiğinden Mengen inşaatları vakıfça 2 Nisan 2018 tarihinde yıllık fiyat hariç 16.379.809 liraya ihale edilmiştir. Yapım programına göre devam etmekte olup bitimi 2021 yılında öngörülmüştür. Yaşanan bu gerçeklere rağmen Mengen ilçemize 6 yıldır eğitim hizmeti veren 4 yıllık Gastronomi Bölümünü Bolu merkeze taşınmasında ısrar edilirse; Mengen halkının hakkı yenmiş olacaktır ve rektörlük vakıfça imzaladığı protokole sadık kalmamış olacaktır. Vakfımızın kurucusu rahmet amcam İzzet Baysal bu vakfı tüm varlığı ve yönetimi ile Bolu halkına emanet ettiğinden kendimi yapılmak istenen bu haksızlığı ve yanlışlığı vakfın siz esas sahiplerine duyurma mecburiyetinde kaldım” ifadelerini kullandı.

“İzzet Baysal israfı sevmezdi”

Üniversiteye de ismi verilen hayırsever rahmetli iş insanı İzzet Baysal’ın Bolu’ya hediye ettiği birçok kuruluşun olduğunu ifade eden Ahmet Baysal “Rahmetli amcam israfı hiç sevmezdi. Biz daha önce imzalanan protokol neticesinde Mengen’de inşaatına başlanılan yeni yerleşke için vakfımız olarak yaklaşık 20 Milyon TL bütçe ayırdık. Şimdi oraya inşaatı başlanan yerleşkede yer alacak Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün merkez yerleşkeye alınması neticesinde büyük bir israf ortaya çıkacak. Bu yüzden İzzet Baysal’a yapılan büyük bir saygısızlık olduğunu yeniden dile getirerek bu konunun hukuki yollara başvurmadan çözüleceğini düşünüyorum” dedi.