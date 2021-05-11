İzzet Baysal’a şükran ve minnetle

Haber: N. Halid Altundal

Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında Bolu’nun babası, büyük hayırsever merhum İzzet Baysal’a şükranlarımızı sunmak için gerçekleştirilen İzzet Baysal Şükran Günleri, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi koronavirüs tedbirleri nedeniyle buruk bir şekilde kutlandı. 32. İzzet Baysal Şükran Günleri kapsamında sadece Atatürk Anıtı ve İzzet Baysal Anıtında çelenk koyma törenleri düzenlendi. Anıt Parkta bulunan Atatürk Anıtında düzenlenen çelenk koyma törenine Bolu Kent Konseyi Başkanı Haşim Ulusoy, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Asuman Şentürk Tekin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri, Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri, siyasiler ve STK temsilcileri katıldılar. Ulusoy’un Atatürk Anıtına çelenk sunması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla sona erdi.

NE MİLLETVEKİLLERİ NE BAŞKAN NE REKTÖR KATILDI

İzzet Baysal Şükran Günleri programı daha sonra İzzet Baysal Anıtı önünde devam etti. Buradaki törene Bolu Valisi, Belediye Başkan Yardımcısı Asuman Şentürk Tekin, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri, Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri, siyasiler ve STK temsilcileri katıldı. Törene Milletvekilleri Arzu Aydın ile Fehmi Küpçü, Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Rektör Mustafa Alişarlı’nın katılmaması dikkat çekti. Tören Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi ve BAİBÜ çelenkleri İzzet Baysal Anıtına sunulması ile başladı. Belediye çelengi Başkan Yardımcısı Asuman Şentürk Tekin, üniversite çelengi ise Rektör Yardımcısı tarafından sunuldu. Çelenk sunumları sonrası tören saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile devam etti. Daha sonra İzzet Baysal Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Yaman, Vakıf Başkanı Ahmet Baysal’ın amcası İzzet Baysal’a yazdığı 21. mektubu okudu. Tören rektör yardımcısı ve valinin günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmaların ardından sona erdi.