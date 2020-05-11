İzzet Baysal’a şükranlarını sundular

Haber: Volkan Yılmaz

Bu yıl 31’incisi düzenlenecek olan İzzet Baysal Şükran Günleri etkinlikleri koronavirüs dolayısıyla yapılamadı. Alınan karar neticesinde İzzet Baysal Şükran Günleri için çelenk koyma töreni düzenlendi. Anıt Park’ta bulunan Atatürk Anıtı’na Kent Konseyi Başkanlığı tarafından çelenk konulması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Törene Bolu Valisi Ahmet Ümit, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Alişarlı, İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri, Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, kurum müdürleri, siyasiler ve STK temsilcileri katıldı.

Anıt Park’taki programın ardından heyet İzzet Baysal Anıtına geçti. Buradaki törende Vali Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan ve BAİBÜ Rektörü Mustafa Alişarlı tarafından İzzet Baysal Anıtı’na çelenk sunuldu. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşımız okundu.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kürsüye gelen Vali Ahmet Ümit, “Bugün hepinizin bildiği gibi ilimizin İzzet Babası adına yapılmakta olan 31. Şükran günleri münasebetiyle bir arada bulunuyoruz. Ama yine hepimiz biliyoruz ki Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı hızlı bir şekilde saran ve ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüsle mücadele olayları bütün programların ana eksinine oturmaktadır. Koronavirüs ile mücadele kapsamında birçok program iptal edilmiştir. Bizde istemeye istemeye de olsa bu şükran gününü bu şekilde kutlamak zorunda kaldık. Ama gönülde olan gözden ırak olsa da bir şey olmaz. İzzet Baba hepimizin gönlünde dolayısıyla bugün için ve önceki yıllardaki gibi görkemli programları görmesek de herkes gönlünde kendisini taşıyor bu mübarek ramazan gününde kendisini rahmetle ve şükranla yad ediyoruz. Kentler yetiştirdikleri insanlarla anılır. Bolu İzzet Baysal ile bütünleşmiştir. İzzet Baysal Bolu’da bir markadır ve onun adına hastanelerden okullara, kreşlerden camilere hayatımızın her tarafına hitap eden eserleri mevcuttur. Daha da önemlisi bir şekilde insanların gönlüne dokunmuş ve insanların gönlünde vefatından 20 yıl sonra da sanki yaşıyormuş gibi canlı bir şekilde hatırasını sürdürüyor. Bu vesile ile bir kez daha merhum İzzet Baysal’ı şükranla ve hasretle yad ediyoruz. Aynı zamanda onun eserlerini devam ettiren İzzet Baysal Vakfı’na, vakfın yönetim kurulu başkanı Ahmet Baysal’a ve yine İzzet Baysal’ın kızı çok değerli hanımefendiye vakfımızın yönetim kurulu üyelerine, bu vakfa emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

ÜMİT: “YAVAŞ YAVAŞ NORMALLEŞMEYE DOĞRU GİDİYORUZ”

Vali Ümit konuşmasında ayrıca şu ifadelere yer verdi: “Dün anneler günüydü aynı zamanda koronavirüs ile ilgili olarak yaklaşık 52 gündür 65 yaş üstü vatandaşlarımız dışarı çıkma kısıtlaması ile yaşıyorlardı. Dün ilk defa dışarı çıktılar ve inşallah ilerleyen günlerde gençlerimizi buluşturacağız. Sağlığımız açısından bu hususları devletimiz bilim kurulunun önerileri, kabinenin kararları, sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde yürütmeye devam ediyoruz. Ben konuyu bu noktaya getirdim çünkü hakikaten Bolulu hemşerilerimiz devletimizin almış bu olduğu kurallara uyma noktasında bizlere çok büyük katkı sağladılar. Aynı şekilde göstermeye de devam ediyorlar. Bildiğiniz gibi dünya çapında bunun etkisi altında kalmayan ülke kalmadı. Belki de ülkemiz dünya üzerinde koronavirüsle mücadele kapsamında en iyi ülkeler arasında. İlimizde ülkemizde ki en iyi durumda olan illerden bir tanesidir. Yalnız bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Her gün pozitif vakalarla karşılaşıyoruz. Bundan sonra kontrollü sosyal hayata geçmek zorundayız. Bugün kuaförler güzellik salonları ve benzeri iş yerleri açıldı. Bugün cumhurbaşkanlığı kabinemizin toplantısı var o toplantıdan da bir takım kararlar çıkacaktır. Yavaş yavaş normalleşmeye doğru gidiyoruz. Ama bu normalleşme bizleri hiçbir şekilde tedbirlere uymaktan geri koymamalıdır. Tedbirlere aynen uymaya devam edeceğiz. Çünkü virüs tehlikesi ortadan kalkmış değil. Hem dünya çapında hem de ülkemizde olan olaylara baktığımız zaman ne olacağı belli olmuyor. Hem bireysel anlamda hem toplumsal anlamda sağlık açısından dolayı tedbirlere uymaya devam edeceğiz. Maske kullanmaya devam edeceğiz, sosyal mesafeyi korumaya devam edeceğiz, hijyen kurallarına dikkat edeceğiz. Zaten bunların birçokları bizim kültürümüzde var olan ama yavaş yavaş unutulmaya başlamış güzelliklerdi. Bu vesile ile belki de bunları hatırlamış olacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada bütün hemşerilerimizin samimiyetle iyi niyetle bu kurallara uymaya devam edeceklerine inanıyorum. Tedbirler arttırılmıştır, denetimler arttırılmıştır. Şimdiye kadar en az ceza yazan illerden bir tanesi biziz. Buna devam etmek istiyoruz. Ama illaki kurallara uyulmazsa devletin koymuş olduğu cezalar var onların uygulanması gerekiyor. Ben bu vesile ile 31.Şükran gününün hayırlara güzel düşüncelere bolunun yeniden gelişmesine vesilen olan bir gün olmasını temenni ediyorum. Yine bu vesile ile gönüllerimizde yaşayan merhum İzzet Baysal babaya şükranlarımı sunuyorum ve onu rahmetle yad ediyorum.”

YAMAN: “İZZET BAYSAL BOLULULAR VAR OLDUĞU SÜRECE HİÇ UNUTULMAYACAKTIR”

Vali Ümit’in ardından kürsüye gelen İzzet Baysal Vakfı Genel sekreteri Mustafa Yaman ise, “Bu zor günlerden geçerken bir şeyi çok iyi hissettik. Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk devletimiz var oldukça hiç unutulmayacaktır. İzzet Baysal da Bolulular var olduğu sürece ne şartlarda olursa olsun hiç unutulmayacaktır. Bunu bizzat gördük ve yaşadık. Bu vesile ile başta vakıf yönetim kurulu başkanımız Ahmet Baysal ve yönetim kurulu üyelerimiz olarak valimize, belediye başkanımıza, rektörümüze ve kent konseyi yönetimine en derin şükranlarımızı saygılarımızı sevgilerimizi sunarız” diye konuştu.