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11 Mayıs 2017 Perşembe
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    • İzzet Baysal’dan Ahmet Baysal’a vefa örneği

    Bolu’nun hayırsever işadamlarından merhum İzzet Baysal şükran günlerinde anıldı. Törenler sırasında 18 yaşındaki İzzet Baysal Kaya, İzzet Baysal Vakfının Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda İzzet Baysal’ın yeğeni Ahmet Baysal’ın elini öptü.

    11 Mayıs 2017 Perşembe 12:33
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    İzzet Baysal’dan Ahmet Baysal’a vefa örneği

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    20O0 yılında hayata gözlerini yuman ve Bolu’ya yaptığı yatırımlarla Bolunun İzzet Babası unvanını alan İzzet Baysal, Kent Konseyi tarafından düzenlenen şükran günlerinin 17’inci yılında törenle anıldı. Tören öncesi beklenmedik bir olay yaşandı. 1999 yılında kendi adını taşıyan İzzet Baysal Devlet Hastanesi gezdiği sırada bir erkek çocuğunun dünyaya geldiğini duyan merhum İzzet Baysal, aileyi ziyaret ederek yeni doğan bebeğe kendi adı olan İzzet Baysal ismini verdi.

     

    O günden bu yana tam 18 yıl geçti ve kendisini adını veren İzzet Baysal’ı hiç unutmayan ve Bolu İzzet Baysal Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi mezunu olan 18 yaşındaki İzzet Baysal Kaya, büyük bir vefa örneği gösterdi. Törenler öncesi alana gelen ve protokolde bulunan merhum İzzet Baysal’ın yeğeni Ahmet Baysal’ın yanına gelen genç Baysal, günün en güzel başarısına imza atta ve Ahmet Baysal’ın elini öptü. Bu anlara şahit olan Vali Aydın Baruş ile Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, duygularını saklayamadılar.

    Kendisini 18 yıl önce doğumundan hemen sonra ismini veren İzzet Baysal’ın adını taşımaktan onur duyduğunu dile getiren genç İzzet Baysal, “İzzet Baysal benim ikinci babam oldu. Okula başladığım dönemlerde bana ismini veren İzzet Baysal’ın kim olduğunu ve nasıl bir hayırsever olduğunu tek tek okudum. Bende onun izinden gitmek istiyorum. Onun ismini yaşatmaktan da sevinç duyuyorum” dedi.  

    Anahtar Kelimeler: Bolu’nun, Hayırsever, Işadamlarından, Merhum, İzzet

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