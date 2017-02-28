Haber: BMA

Bolu'nun mimarı büyük hayırsever iş adamı İzzet Baysal'ın aramızdan ayrılışının 17. yılında her yıl olduğu gibi mezarı başında anma programı düzenlenecek. 5 Mart Pazar günü İzzet Baysal’ın Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsünde bulunan Anıt Mezarında düzenlenecek programın detayları belli oldu.

Anıt Mezar Programı

Saat:14.00- Konuşmalar

Prof. Dr. Hayri COŞKUN (AİBÜ Rektörü)

Alaaddin YILMAZ (Bolu Belediye Başkanı)

Aydın BARUŞ (Bolu Valisi)

Hatim Duası

Orhan GENÇ (Bolu Müftüsü)

Yer: Anıt Mezar (İzzet Baysal Kampüsü-Gölköy)

Salon Programı

İzzet Baysal Vakfı Sunumu/ Dr. Mesut KALAYCIOĞLU

“Yöneticilerin Dilinden İzzet Baysal”/ Kısa Belgesel Gösterimi

İzzet Baysal Vakfı tarafından Uluslararası Yayın Yapan Öğretim Elemanlarına Verilen Ödüllerin Takdimi

Yer: Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu

Anma programı AİBÜ İzzet Baysal Felsefesini Anlama ve Yaşatma Topluluğu’nun düzenleyeceği saygı yürüyüşü ile başlayacak. Toplulukların ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek yürüyüş ise saat 13.00’te AİBÜ Kültür Merkezi önünden İzzet Baysal Anıt Mezarına yapılacak.