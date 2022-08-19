İzzet Baysal’ın hayatı üçüncü baskıda

İzzet Baysal’ın sanayicilikteki zorlu mücadelesi ve kazançlarının Bolu’ya yapılan hayır eserlerine dönüşümünün hikayesinin konu edildiği kitabın üçüncü baskısında, BAİBÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nuray Özdemir Tiryaki’nin araştırmaları sonucu elde ettiği yeni bilgi ve belgeler de yer alıyor.

AHMET BAYSAL, SEMERCİOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİ

İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baysal, İzzet Baysal’ın hayat hikâyesinin yeni baskısına yazdığı sunuş yazısında Emin Semercioğlu’na katkılarından dolayı teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

“Boluluların baba unvanını verdiği bulunmaz hayırsever amcamı kaybedeli 22 yıl geçti. Ona olan özlemimiz her geçen gün daha da artıyor. Dönüp baktığımızda yüzlerce kişinin İzzet Baysal’ı bu kitapla tanıdığını biliyorum. Amcamın hayatı boyunca yaşadıklarını kayıt altına alan Nuray Özdemir’in 12 yıl önce kaleme aldığı kitapla bağını koparmayıp amcamla ilgili araştırmalarını sürdürmesi beni çok mutlu ediyor. Yıllar sonra kitabın üçüncü baskısının yapılacak olması beni çok heyecanlandırdı. Demek ki İzzet Baysal’ı tanımak isteyen insanların sayısı günden güne artıyor. Amcamla ilgili araştırmalarından dolayı Bolu’nun bir çocuğu olan ve üniversitemizde artık profesör olarak çalışmalarını sürdüren Nuray Özdemir’in gayretleri her türlü takdirin üzerindedir. 2010 yılında Bolu Ticaret Odası Başkanlığı döneminde bu kitabın ikinci kez basılmasını sağlayarak Bolulularla buluşturan şehrimizin güzide sanayicilerinden Emin Semercioğlu’nun şimdi de üçüncü baskısını üstlendiğini öğrenmiş bulunuyorum. Görüyorum ki, amcamın ‘Bolulular bu vakıf sizindir, ona sahip çıkınız’ şeklindeki vasiyeti havada kalmıyor. İzzet Baysal ve vakfına gönül bağı olduğunu bildiğim iş hayatında da amcam gibi başarılı bir sanayici olma yolunda ilerleyen Emin Semercioğlu’na bu örnek davranışından dolayı teşekkür ederim.”

EMİN SEMERCİOĞLU: “İZZET BAYSAL’IN HAYIRSEVERLİĞİ HER ZAMAN YOLUMUZU AYDINLATMAKTADIR”

Emin Semercioğlu, kitabın üçüncü baskısına yazdığı sunuş yazısında “Üniversitemizin değerli akademisyeni Nuray Özdemir Tiryaki’nin 12 yıl önce yayımladığı bu çalışma, büyük iyilik insanını akademik olarak anlatan ilk ve tek yayın olma niteliğini koruyor. Cumhuriyetin Öncü Sanayicisi İzzet Baysal isimli bu biyografi, benim yönetim kurulu başkanlığını yaptığım dönemde Bolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ikinci defa okuyucuyla buluşturulmuştu. Kitabın üçüncü baskısını gerçekleştirmek de yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğüm SEM-MAK Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. adına bana nasip oldu. İzzet Baysal’ın hayırseverliği ve örnek iş adamlığı vasıfları, her zaman yolumuzu aydınlatmaktadır. Bu kitap vesilesiyle bir Bolulu olarak minnet duygumuzu bir defa daha ifade etmenin mutluluğunu yaşamaktayım” ifadelerine yer verdi.