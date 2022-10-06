İzzet Murat: Amaç, Bolu’nun marka değerini yükseltmek

Haber: Süleyman Kurt

Konu hakkında açıklama yapan İzzet Murat;

“Bolu’daahududu üretimi organik tarım kapsamına alınıyor. İlimizde son yıllarda artan bir şekilde ahududu üretimi yaygınlaşmaktadır. İlimiz doğasından kaynaklanan sebeplerle organik tarım yapmaya elverişli özelliklere sahiptir. Bu durumu fırsata çevirebilmek için Bakanlığımızın finansal desteği ile uygulamaya konulan “Organik Tarımın Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında Ahududu, Aronya ve Böğürtlen bahçelerinde organik tarım faaliyetlerine başlandı.

ÜRETMEK SİZDEN, DESTEK BİZDEN

Çivril ve Kürkçüler köylerinde yaptığımız incelemeler sırasında görüştüğümüz üreticilerimiz, Müdürlüğümüzce yapılan projeden oldukça memnun olduklarını belirtirken, yeni bahçe tesislerinin ve organik statüye geçiş sürecinin gelecek yıllarda da desteklenmeye devam etmesini istediklerini ifade etmişlerdir. Üreticilerimizin isteği doğrultusunda bakanlığımızda üretmek sizden destek bizden mottosuyla çalışmalarını sürdürmektedir.

YENİ PROJELER BAKANLIĞA GÖNDERİLDİ

Gelecek yıllarda da organik ahududu üretiminin desteklenmesi için İl Müdürlüğümüzce yeni proje hazırlanarak Bakanlığımıza gönderilmiş olup, gelecek ödenek imkânları kapsamında finansal desteklemelerin devam etmesi planlanmaktadır.Ayrıca İl Müdürlüğümüz elemanlarınca teknik takip ve eğitimler sürekli bir şekilde sahada her daim devam etmektedir.

AMAÇ, BOLU’NUN MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTMEK

Amacımız organik üretimde İlimizin marka değerini yükseltmek olacaktır. Bu kapsamda kurum olarak elimizden gelen desteği her daim sürdüreceğiz. Ne mutlu ki üreticilerimiz durmaksızın üretmekle birlikte alternatif üretim yollarına da başvurmaktadırlar. Üreten Türkiye’mizin önemli bir üretim merkezi olan Bolu’muzun Üreten Çiftçilerinin Ürünü bol kazancı bereketli olsun” dedi.