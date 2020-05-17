J. Hopkins Üniversitesi’nde bir Bolulu

Haber: C. Kutay Aykan

Kimya Mühendisi anneanne Nilgün Işın ile Eczacı Tarık Işın’ın torunu, Ebru-Halil Erdoğmuş’un kızı olan 22 yaşındaki Eda Erdoğmuş, lise eğitimi tamamladıktan sonra bilim insanı olmak için ve hayallerini gerçekleştirmek üzere Amerika’ya gitti. Burada ABD’de Johns Hopkins Üniversitesi’nde Kimya ve Moleküler Mühendisliği bölümünü tamamlayan Işın, hikayesini şöyle anlattı;

1998 yılında İstanbul’da doğdum. Lise eğitimimi Koç Lisesi’nde tam burslu olarak tamamladım. Bilime ve bir bilim insanı olmaya merakım da lise çağımda başladı. Lisedeyken evimizin mutfağında 5 dakikada GDO’lu ürün tespiti yapabilen bir test kiti geliştirdim ve Amerikan Patent Enstitüsü’nden geçici patent belgesi hakkı kazandım. Günlük hayatımda gözlemlediğim sorunlara bilimsel yaklaşma eğilimimin farkına varınca lisans eğitimimi mühendislik ve bilim üzerine şekillendirmeye karar verdim. Eğitimimi ABD’de Johns Hopkins Üniversitesi’nde Kimya ve Moleküler Mühendisliği bölümünde tamamladım. Bölümümden bir yıl erken mezun oldum ve kanser hücrelerinin metastaz örüntüleri üzerinde yürüttüğüm üç yıllık araştırmaların sonucunda çeşitli makaleler yayınladım. Ardından Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki Shafiee Laboratuvarı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. Diğer yandan MIT ‘de (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) Advanced Study Program üyesi olarak mühendislik dersi alıyorum. Lisede başlattığım test kiti serüvenime Harvard Üniversitesi’nin laboratuvarında devam ettim. Zika virüsü, HIV, HBV gibi virüslerin telefon uygulaması bazlı, hızlı ve sahada kullanılabilecek, uygulaması kolay test kitleri üzerine bir projede görev alıyordum. Ancak, COVID-19’un bir pandemi olarak ilan edilmesiyle birlikte bütün çalışmalarımı COVID-19 üzerine yönelttim.

Amacım PCR testleri kadar güvenilirliği yüksek, ancak antikor testleri kadar kullanımı kolay ve hızlı bir test kiti geliştirmek. Geçtiğimiz iki aydır, CRISPR-Cas adlı genetik mühendisliği alanında yaygınca kullanılan enzimleri esas alarak, hastadaki Koronavirüse ait nükleik asitleri çok yüksek bir doğruluk oranıyla teşhis edecek bir teknoloji üzerine çalışıyorum. Araştırmalarımı hızlı bir şekilde yayınlayıp üretici firma ve enstitülere sunmayı hedefliyorum.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 12:33