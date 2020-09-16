JAK timleri buldu

Göynük ilçesinde kaybolan 28 yaşındaki engelli ZiyafettinSağlamöz, jandarma timlerinin arama kurtarma çalışması sonucunda ormanlık alanda bulundu.

JAK timleri buldu

HABER:Erdal Tanrıverdi

İlçeye bağlı Alan Köyü Okçular Mahallesinde yaşayan zihinsel ve bedensel engelli ZiyafettinSağlamöz'ün kaybolduğu bilgisi üzerine Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından köy ve çevresinde arama çalışması başlatıldı. Arama kurtarma çalışmasına 2 asayiş, 1 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 1 köpek timi katıldı. Ekipler tarafından yapılan aramada Sağlamöz, köye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Uzunçam Köyü mevkinde ormanlık alan içerisinde bulundu.

Sağlık durumu iyi olan Sağlamöz, sağlık ekiplerinin muayenesinin ardından ailesine teslim edildi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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