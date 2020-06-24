JAK timleri görev başında

Haber: Erdal Tanrıverdi

21 Haziran 2020 tarihi saat 18:30'da başlayan aşırı yağışlar nedeniyle Bursa’da oluşan sel ve su baskınları sonrası yaşanan can kayıpları ve kaybolma vakalarında görev alan Bolu İl Jandarma Komutanlığı JAK timleri başarılı çalışmalarından dolayı Bursa Valiliğinde teşekkür edildi. Yapılan açıklamada, “21 Haziran 2020 tarihinde yaşanan sel, su baskınlarında Kestel Dudaklı Mahallesinde 22 yaşında engelli 1 kadın vatandaşımız ve Kestel Kayacık Mahallesinde 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kayıp olan 1 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Kayacık-Narlıdere Mahallelerimiz arasında belirlenen dört bölgede bugün itibariyle 136 arama kurtarma personeli, 47 araç ve 3 köpek ile arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Bolu ve Kocaeli illerinden JAK ekipleri çalışmalara destek vermektedir. ” denildi.