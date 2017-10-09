Haber: Kasım ŞAHİN

Dolandırıcılık konusunda sınır tanımayan bazı kişilerin son günlerde iyiden iyiye faaliyetlerini sürdürdüğünün ve Bolu halkının cep telefonlarına; “Hediye Kazandınız” mesajları atarak dolandırmaya çalıştığını belirleyen Jandarma, SMS yoluyla Bolu halkını uyararak bu tür kişilere kesinlikle itibar etmemelerini istedi.

Jandarma, Bolulu vatandaşların cep telefonlarına “Sizi arayarak çeşitli hediyeler kazandığınızı bildirenleri geri aramayın. Kredi kartı veya kişisel bilgilerinizi vermeyin. 156 Jandarma İmdat hattını arayın” bilgi notunu gönderdi.