Jandarma doğaya yem bıraktı





Bolu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bolu Şube Müdürlüğü desteğiyle At Yaylasımevkiinde yaşayan hayvanlar için doğaya saman, buğday yemi ve kedi/köpek maması bırakıldı. DKMP Bolu Şube Müdürlüğü ve Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin iş birliğiyle karla kaplı yaylada atların beslenmesi için farklı bölgelere yem ve saman bırakıldı. Yılkı atlarını görüntüleyen ekiplerin bu esnada atların sürü halinde koşması dikkatleri cezbetti. Yılkı atlarının toplu olarak hareket ettiği anlar, güzel görüntüler oluşturdu. Yılkı atları, fotoğraf ve doğa tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Dağlık araziye dağılan jandarma ekipleri yemleri geniş bir bölgeye dağıtırken, jandarmadan yapılan açıklamada, “Soğuk hava şartlarında komutanlığımızca sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi faaliyetimiz aralıksız devam edecektir” denildi.

Yılkı atlarının beslenmesi esnasında ekiplere yardımcı olan Paşaköy Mahallesi Muhtarı İsmail Çimen yaptığı açıklamada ”Yaylamızın Simgesi Yılkı Atlarımızı Koruyalım. Bolu Milli Parklar Müdürlüğüne ve Bolu İl Jandarma Komutanlığına teşekkür ederiz.” İfadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 23:31