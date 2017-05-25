HABER: Esra ÖZTÜRK

Bir otobüs firmasına ait araçta yapılan kontrolde Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırı olduğu tespit edilen çeşitli markalarda (1245) paket kaçak (bandrolsüz) sigara ele geçirildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ele geçen sigaralar muhafaza altına alınarak yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Bolu il Jandarma Komutanlığınca yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde her türlü kaçakçılığı önlemek maksadıyla gerekli kontrol ve denetimlere aralıksız devam edileceğini duyurdu.