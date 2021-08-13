Jandarma ekipleri küreklerle yangını söndürdüler

Mudurnu ilçemizde Fındıcak Köyünde alevler tarlayı sardı. Yangın çıktığını gören köylüler durumu hemen jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdiler. Jandarma ekipleri alevlere kürek ile müdahale etti.

Jandarma ekipleri küreklerle yangını söndürdüler

Haber: Aysun Beykoz

İlçemiz Mudurnu Fındıcak Köyünde yulaf tarlasında yangın çıktı. Olay öğle saatlerinde Fındıcak köyünün bir tarlasında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü meydana geldi. Alevleri gören köy sakinleri hemen durumu itfaiye ekiplerine bildir. Ellerine kovaları alan köylüler yangına ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine yakın olan jandarma ekipleri alevlere kürek ile müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle birlikte yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Jandarma ekiplerinin kürekler ile müdahalede bulunması çevreden tahdir topladı.

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