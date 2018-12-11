Haber: Aysun Beykoz

Düzenlenen açılış törenine Bolu Valisi Ahmet Ümit, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Müftüsü Orhan Genç, Highway Outlet AVM Genel Müdürü Soner Okur ile Jandarma personeli ve vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan açılış töreninde konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, insanlığın en kadim isteklerinden birinin güvenlik olduğunu dile getirdi. Vali Ahmet Ümit yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; “Güvenliğin olmadığı hiçbir yerde huzur olmaz, yatırım da olmaz, refah ta olmaz, ticaret te olmaz. Dolayısıyla istihdam da bulunmaz. D-100 karayolu ve Anadolu Otoyolu ortasında bulunan her iki yoldan da yoğun talep alan Highway Alışveriyş Merkezinin hem şehirlerarası yolcuların, hem de Bolulu hemşerilerimizin huzur ve güven içerisinde gezip, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Özel Güvenlik görevlilerine ilaveten Jandarma Asayiş Noktası’nı açtık. Böylece Highway Alışveriş Merkezi ve çevresinde güvenlik personeli Jandarmamızın koordinesinde daha etkin hizmet verecektir. Görev alacak personelimize başarılar diliyorum”

Yeni açılan Jandarma Geçici Asayiş Noktasının da hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Ümit, destekleri için Highway Outlet AVM yönetimine teşekkür etti.İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Bolu’nun Türkiye için güzide illerden biri olduğundan bahsederek, her gün binlerce aracın Bolu’dan geçtiğini ve Highway Outlet AVM’nin bu geçiş nedeniyle çok büyük yoğunlukta vatandaşı ağırladığını söyledi. Yeni Asayiş Noktasının hayırlı olması temennisinde de bulunan Albay Çelik, kendilerine destek olan Highway Outlet AVM yetkililerine teşekkür etti

Yapılan konuşmaların ardından Jandarma Geçici Asayiş Noktasının açılışı yapıldı.