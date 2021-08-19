Jandarma geçit vermiyor

Haber: Okay Özcan

Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; icra edilen faaliyetlerde; Bizans ve Roma dönemine ait 8 madalyon, 9 adet yüzük, 4 adet sikke, 3 adet hayvan figürlü obje olmak üzere toplam 24 adet tarihi eser ele geçirildi. Bir çekici üzerinde bulunan araçta yapılan aramada 305 gr. toz esrar ile 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirilmiş olup, bu olaylarla ilgili 3 şüpheli şahıs, Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Ele geçirilen tarihi eserlerin değerinin çok yüksek olduğu belirtildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonlar, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.