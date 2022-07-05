Jandarma Genel Komutanlığı Gölcük Tabiat Parkı’nı paylaştı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kurban Bayramı süresi boyunca Bolu’daki mesire yerleri ve tabiat parklarında görev başında olacak.

Jandarma Genel Komutanlığı Gölcük Tabiat Parkı’nı paylaştı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalarını Kurban Bayramı süresince de aralıksız sürdürecek. 4’te 3’ü ormanlarla çevrili olan ilimizde, olası bir orman yangının önüne geçmek adına Jandarma ekipleri, ormanda ateş yakılan ve piknik yapılan alanlarda görev başında olacak.

ORMAN YANGINLARINI ÖNLEMEK

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “devriyelerimiz, sorumluluk sahalarında meydana gelebilecek orman yangınlarını önlemek maksadıyla devriye faaliyetlerine ve vatandaşlarımızı bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

JANDARMA HER YERDE

Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin görev yaptığı Gölcük Tabiat Parkı’ndaki görüntülerini paylaştı. “Jandarma Her Yerde” başlığı ve ‘burası hangi ilimiz’ sorusuyla paylaşılan gönderi kısa sürede ilgi Boluluların ilgi odağı oldu.

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