Jandarma hırsızlara göz açtırmadı

İlimizin Dörtdivan İlçesi Orman İşletme Şefliği’ne bağlı Karabey Orman İşletme binalarına hırsızlık amaçlı giren zanlılar suçüstü yakalandılar 

Jandarma hırsızlara göz açtırmadı


Haber: Aysun Beykoz

Dörtdivan Orman İşletme Şefliği’ne bağlı Karabey Orman İşletme binalarına hırsızlık amaçlı giren zanlılar suçüstü yakalandılar. Edinilen bilgiye göre Dörtdivan - Kartalkaya istikametinde bulunan Karabey mevkiinde Dörtdivan Orman İşletme Şefliği’ne ait binalara hırsızlık amacıyla giren zanlılar, binalardaki kapı, pencere ve bazı metal eşyaları söktükten sonra kamyonete yüklerken suçüstü yakalandılar.  Bölgeye tesadüf giden vatandaşlar, hırsızlık yapıldığını görünce durumu Orman İşletme Şefliği’ne bildirdiler ve zanlılardan birini yakaladılar. Diğer iki zanlı çaldıkları eşyaları ve kamyoneti bırakarak kaçtılar. Orman İşletme Şefliği’nin yaptığı ihbar üzerine bölgeye giden Jandarma ekibi yakalanan zanlıyı gözaltına alırken kaçan iki zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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