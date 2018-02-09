Haber: Semih Baykal

Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Bolu ili sınırları içerisinde Anadolu Otoyolu üzerinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti ve (1) akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde, Merkez Nuhlar Köyü D-100 Karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda 24.507 litre belgesi ibraz edilmeyen dağıtıcı dışı ikmal edilmiş Ulusal Markerli Motorinin tespit etti. Yapılan tespitlere ait tutanak tanzim edilerek EPDK ve Bolu Defterdarlığına idari para cezası tespiti için gönderildi.

5 BİN 600 ADET KAÇAK PURO

Geçtiğimiz Çarşamba günü ekipler, bir yolcu otobüsünde yaptıkları kontrolde yolcu olarak bulunan bir şahsın yolculuk yaptığı koltuk altlarına istiflenmiş şekilde, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırı olduğu tespit edilen Captain Black marka 5 bin 600 adet kaçak (bandrolsüz) puro ele geçirdi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ele geçen purolar muhafaza altına alınarak yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.



