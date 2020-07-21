Jandarma kaçakçılığa ‘dur’ dedi

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde muhtelif kaçak malzeme sevk edileceğine dair bilgi elde edildi. Kaçakçılığı önlemek üzere harekete geçen jandarma ekipleri 17 Temmuz 2020 tarihinde yol emniyet ve kontrol devriyesi yaptı. Yapılan denetim görevi esnasında Dörtdivan İlçesinde iki araç durduruldu.

Durdurulan araçlarda 5 ton 542 kilo ağırlığında belgesiz ve faturasız tütün, 9.930 paket bandrolsüz kaçak sigara, 3.187 adet cinsel uyarıcı hap/krem, 5 kilo ağırlığında belgesiz ve faturasız kaçak pipo tütünü, 9.600 adet dolu makaron, 23 kilo ağırlığında belgesiz ve faturasız kaçak çay ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.